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Yucatán cierra primer semestre de 2026 con 18 casos de viruela símica

La Secretaría de Salud reporta que todos los pacientes en Yucatán han recibido atención médica y no hay defunciones relacionadas.

Por El Universal

Julio 23, 2026 05:25 p.m.
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Yucatán cierra primer semestre de 2026 con 18 casos de viruela símica
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      La Secretaría de Salud de Federal reportó que, al cierre del primer semestre de 2026, Yucatán registró 18 casos de viruela símica.


      La dependencia indicó que, con esta cifra, la entidad se ubica como el segundo estado con más casos del país, solo por debajo de la Ciudad de México.

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      Todos los pacientes son hombres, han recibido atención médica y, hasta el momento, no se reportan defunciones relacionadas con la enfermedad.
      La Secretaría de Salud de Yucatán señaló que, aunque las cifras no representan un brote preocupante, el incremento observado se monitorea como una epidemia.
      A nivel nacional se han confirmado 60 casos de viruela símica en 2026.
      La Ciudad de México encabeza la lista con 24 contagios, seguida por Yucatán con 18 y Quintana Roo con ocho.

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