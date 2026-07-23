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Hidalgo reduce 65% carpetas de investigación por extorsión

Se recuperaron 469 vehículos de 770 robados en Hidalgo, con 85 detenidos.

Por El Universal

Julio 23, 2026 05:21 p.m.
A
Hidalgo reduce 65% carpetas de investigación por extorsión
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      El Gabinete de Seguridad del Estado de Hidalgo dio a conocer que las estrategias implementadas en coordinación con autoridades federales han permitido reducir en 65 por ciento las carpetas de investigación por el delito de extorsión. Asimismo, informó que la recuperación de vehículos robados registra una efectividad del 65 por ciento.


      Durante un encuentro encabezado por autoridades federales y estatales de Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, se presentaron los resultados obtenidos por las fuerzas federales en coordinación con las corporaciones estatales y municipales.

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      En el caso de Hidalgo, se informó que, entre el 1 de abril y el 19 de julio, fueron robados 770 vehículos, entre automóviles y motocicletas, de los cuales 469 fueron recuperados, lo que representa una efectividad del 65 por ciento.
      Además, se indicó que 85 personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo de vehículos. Respecto al robo al transporte de carga, uno de los delitos que más preocupa en la entidad, las autoridades señalaron que fueron recuperadas 32 de las 51 unidades robadas en las autopistas Arco Norte, México-Pachuca y México-Querétaro.
      También se informó que, además de una decena de personas detenidas, fueron recuperadas 30 mil 337 toneladas de mercancía. En materia de extorsión, las autoridades destacaron una reducción de 132 a 46 carpetas de investigación, es decir, 86 casos menos que en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución cercana al 65 por ciento.
      Asimismo, se evitó que víctimas de extorsión realizaran depósitos en mil 179 casos, tras la intervención de las autoridades.
      De igual forma, se informó que se ha debilitado la operación de grupos delictivos al interior de los centros penitenciarios mediante operativos efectuados en los 10 centros de reclusión de la entidad, donde fueron asegurados teléfonos celulares, tarjetas y diversos objetos prohibidos para las personas privadas de la libertad.

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