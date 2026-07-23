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Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA

La mesa de negociaciones acordó pagos pendientes que se realizarán la próxima semana para cañeros

Por Huasteca Hoy

Julio 23, 2026 04:51 p.m.
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Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA
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      CIUDAD VALLES.- Luego de que el Grupo Santos depositó los pagos de las preliquidaciones 10 y 11, los cañeros que bloqueaban el Ingenio Plan de Ayala se retiraron.

      A media mañana, las preliquidaciones 10 y 11 se reflejaron en las cuentas de los cañeros que tributan al IPA, como había sido el acuerdo entre la industria y los representantes de agricultores.

      Este fue el motivo para destrabar el bloqueo que tenían afuera de la industria desde el inicio de la semana.

      Ahora sólo falta que se liberen los pagos de las preliquidaciones 12 y 13, que están acordados desde ayer.

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      La mesa de negociaciones es entre autoridades, por lo que tendrán los próximos pagos serán depositadas la próxima semana, según se informó. 

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