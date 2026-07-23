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Se cumple un año del fallecimiento de Ozzy Osbourne

Kelly y Jack Osbourne expresaron sus sentimientos y compartieron recuerdos del cantante.

Por El Universal

Julio 23, 2026 05:29 p.m.
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Se cumple un año del fallecimiento de Ozzy Osbourne
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      CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio (EL UNIVERSAL).- Un año después de su partida, el cantante Ozzy Osbourne sigue convocando multitudes. Ya no desde un escenario, sino desde el recuerdo.

      Ozzy Osbourne primer aniversario luctuoso y homenajes familiares

      Este pasado 22 de julio, durante su primer aniversario luctuoso, las redes sociales se llenaron de fotografías, videos y anécdotas para honrar al "Príncipe de las Tinieblas", homenaje al que también se sumaron sus hijos Kelly y Jack.

      La publicación que más conmovió a los seguidores fue la de Kelly Osbourne, quien, a través de sus historias de Instagram, compartió una reflexión sobre el duelo y la forma en que cambió su vida.

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      Osbourne explicó que la partida de su papá la marcó para siempre; y es que, con el cantante, también se fue una parte de ella misma.

      "Hay un tipo de duelo que te arrebata mucho más que a la persona que amas. Poco a poco apaga la luz de tu risa, la inocencia de tu esperanza... El dolor más profundo es despertar cada día añorando a la versión de ti que murió junto con esa persona", escribió.

      En el extenso texto, Kelly confesó que ha tenido que aprender a vivir con un dolor que no había conocido y que la transformó para siempre.

      "No solo lloro la pérdida de mi padre. También a la persona que era antes de que la muerte le enseñara a mi corazón un idioma que no conocía".

      Por su parte, Jack Osbourne optó por compartir imágenes, videos y fotografías de fans en las que compartían recuerdos del cantante y la manera en la que éste impactó su vida.

      "Estoy realmente conmovido por todas las historias y homenajes que hoy le han dedicado a mi papá. Estoy muy agradecido con todos por hacer de este #OzzyDay algo tan épico y por demostrarle un cariño inmenso", escribió.

      Birmingham celebra el Ozzy Day con eventos y tributos

      La tierra que vio a nacer al rockero también le rindió homenaje. El 22 de julio fue declarado como el "Ozzy Day" y el ayuntamiento de la ciudad organizó diferentes programas para recordarlo.

      Mediante música en directo, arte público, actuaciones especiales y figuras con la imagen de Ozzy, la ciudad se convirtió en un auténtico altar viviente para el músico.

      En diferentes puntos, los seguidores de Osbourne dejaron flores, playeras, velas y cartas en las que explicaban el impacto que su música dejó en sus vidas.

      La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham también se sumó al movimiento; mientras que Ozzy The Bull, el toro mecánico utilizado en los Juegos de la Commonwealth de 2022, fue caracterizado con las icónicas gafas al estilo del vocalista de Black Sabbath.

      Ozzy Osbourne murió a los 76 años a causa de un ataque al corazón, según se indicó en su certificado de defunción.

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