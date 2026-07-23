Departamento del Tesoro de EU señala CJNG en Florencia, Zacatecas

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- El Departamento del Tesoro en Estados Unidos (USDT) identificó el municipio de Florencia de Benito Juárez en Zacatecas, como uno de los asentamientos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para la producción de fentanilo, cocaína y metanfetamina.

De acuerdo con el USDT, José Octaviano García Martínez, es el actual jefe de plaza en Florencia, junto con Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales, quienes son los encargados de los narcolaboratorios en Zacatecas y Jalisco.

García Martínez, Rivera Zepeda y Hernández Morales son subordinados de Audias Flores Silva, conocido como "El Jardinero", señalado como uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" y exjefe regional del cártel.

Florencia de Benito Juárez es un municipio de apenas 328 kilómetros localizada al sur de la entidad. Florencia forma parte de la región montañosa de la Sierra Madre Occidental y se encuentra en los límites territoriales con el estado de Jalisco.

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De acuerdo con Google Maps, la localidad se encuentra a 240 kilómetros o tres horas y media de distancia de la ciudad de Morelos, a 306 km o cuatro horas y media de Sain Alto y 245 km o casi tres horas y media de Pánuco, zonas donde fueron hallados 10 cuerpos el pasado 18 de julio.

El actual presidente municipal de Florencia de Benito Juárez es Fortino Cortés Ramírez, electo en 2024 y finalizará su mandato en 2027.

De acuerdo con notas publicadas por EL UNIVERSAL en el 2025, Florencia ya había sido ubicada como una zona en la que se presentaba incidencia de cárteles, así como la fabricación de droga.

En marzo del año pasado, autoridades informaron que en Florencia de Benito Juárez se desmanteló un campamento delincuencial que era utilizado por un cártel.

En el momento, se mencionó que el campamento, por sus características y hallazgos, evidenciaba la presencia de una célula delictiva sin precisar a cuál cártel pertenecía, pero, se destaca que se procedió con la destrucción de éste "para neutralizar este espacio y evitar su reutilización".

Unos meses después, en junio del 2025, se informó del desmantelamiento de un narcoinvernadero que era usado para la siembra y producción de marihuana.

En 2023, Florencia sólo registró 2 homicidios, un culposo y otro doloso, de acuerdo con el informe de actividades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

El sábado 18 de julio, se reportó que fueron localizados 10 cuerpos en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto.

De acuerdo con las autoridades al menos seis empresarios vinculados con los sectores de la construcción, la minería y los espectáculos.

Asimismo, se confirmó que otras dos víctimas eran funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo. Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social Municipal, así como el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

Ayer, 22 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que fueron desplegados 100 elementos de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Zacatecas tras el multihomicidio.

El personal se sumó a los 400 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) desplegados el pasado 19 de julio.

La Defensa señaló que entre sus principales misiones se encuentran reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.

El 20 de mayo de 2011, hubo un enfrentamiento entre Cárteles Unidos y Los Zetas, conocido como "La Guerra de Florencia".

En el hecho participaron más de 200 sicarios, duró cuatro horas y media, aproximadamente, y dejó un saldo de 77 fallecidos de ambos grupos criminales.

El libro periodístico "La guerra de Florencia", escrito por el periodista Alfredo Valadez Rodríguez y publicado por Ediciones Proceso en 2021, documenta esta afrenta, la cual cumplió 15 años en mayo.