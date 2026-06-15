CATÁLOGO DE AVES URBANAS

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Observar aves silvestres es penetrar en el alma de la naturaleza. Es un ejercicio de relajación con propósito científico, que afina la capacidad de observación, atención y sensibilidad. Debe buscarse un lugar poco concurrido cerca de árboles o arbustos. Catálogo en mano, si posee binoculares mucho mejor, el observador se pone cómodo y permanece callado y sin hacer movimientos bruscos. Las aves aparecerán en las ramas o pasto buscando semillas. Hay quienes los dibujan y colorean, o solo les toman fotos, uno se da cuenta de más detalles cada vez. Inicié la identificación utilizando los pequeños catálogos que estamos publicando, luego busqué en internet otras guías más detalladas y extensas, existen miles de especies. El comportamiento de todo animal silvestre muestra sus necesidades, que intentan satisfacer con esfuerzo, responsabilidad e ingenio. Observar aves es aprender directamente las maravillas de la adaptación y evolución de las especies. Los pájaros son muy disciplinados, se activan desde antes de la salida del sol, es casi mágico presenciar el amanecer escuchando sus trinos.

También puede colocar un alimentador de pájaros en el jardín, banqueta o camellón, es fácil, solo se requiere un lugar alto que les permita vigilar si viene un gato y despegar velozmente en caso necesario. Hay que ser constante y responsable, los pájaros tienen muy buena memoria y con su reloj interno acuden puntuales a las citas. El arroz cocido lo comen muy bien, como no pueden masticar, tienen que tragar entero cada grano de alimento. Pan o tortillas frías del día anterior, pueden triturarse unos 5 segundos en una licuadora, quedando el tamaño de pedacitos adecuado. Agréguese un poco de agua para humedecer la molienda sin mojarla demasiado. Pronto le llegarán aliblancas, conguitas, gorriones, palomas y zanates.

5. Gorriones. (Passer domesticus) Pequeños y rápidos en vuelo, en tierra se desplazan a saltitos. La hembra es de color café claro, los machos tienen plumas oscuras o negras en el dorso y cabecita. Andan en grupo, pian en algarabía antes del amanecer, delimitando territorios mientras los juveniles, café claro, abandonando el nido, llaman a sus padres pues aún no vuelan bien. Recomendamos el documental "La vida de un gorrión en la ciudad" en YouTube.

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6. Zanate. (Quiscalus mexicanus.) Los machos lucen un reluciente plumaje negro-azulado; su larga cola, aunque les dificulta el vuelo los hacen atractivos para las hembras porque demuestra que son fuertes para volar en el viento. Se alimenta de insectos limpiando jardines que toman como su territorio. Pasan la noche en bandada o grupo, todos en un solo árbol graznando ruidosamente hasta que se duermen.

7. Colibrí, pico ancho. Es común en SLP. Existen en nuestro país unas 58 especies de colibrís de las 335. Solo existen en América. México posee una maravillosa variedad de especies. Diversas plantas han evolucionado sus flores rojas y alargadas con cáliz profundo, donde solo llega el largo pico del colibrí, pero que no alcanzan abejas o abejorros. Para conocer más estas bellísimas aves recomendamos el libro ilustrado, gratis en internet: "Los Colibríes de México y Norteamérica" de la Dra. María del Coro Arizmendi; donde también se indica como construir un jardín de colibrís con plantas comunes. También el libro "Guía de Campo de Colibrís" de Humberto Berlanga de CONABIO. Y no deje de ver el maravilloso documental "Hummingbirds Jeweled Messengers" de David Attenborough en YouTube.

Para quien desee ser visitado por estas aves en su patio o jardín puede colocar un pequeño alimentador de plástico, son baratos, pero se necesita responsabilidad para cambiar el agua azucarada y limpiarlo cada 3 días. Fabricar néctar casero es fácil: se disuelve una taza de azúcar refinada en cuatro tazas de agua; siempre mantener esa proporción, pues es similar al néctar de flores, no usar colorante.

8. Paloma común. (Columba livia.) A pesar de ser símbolo religioso, personaje legendario de mitos y leyendas bíblicas, esta especie es la más calumniada de las aves urbanas. No encotramos ningún reporte médico confirmado (Secretaría de Salud) sobre algún contagio ocasionado por estas aves; ni sus heces dañan los coches, ni iglesias.

Ellas son parte del paisaje en casi todas las ciudades de Europa, Como Londres, Cracovia, Polonia y la famosa Plaza San Marcos en Venecia; sus catedrales tienen más de mil años de convivir con palomas. A diferencia de los mamíferos, el excremento de las aves pasa por su cloaca, donde el ácido úrico mata la mayoría de bacterias; este abono natural es mejor fertilizante que los artificiales a base de petróleo que utilizamos. Tantas calumnias han ocasionado enormes crueldades hacia las aves urbanas por parte de las autoridades y la gente. Recordemos el caso del funcionario municipal que hace unos años enveneno a las palomas de la Plaza de Armas de la Ciudad, en contubernio con una empresa de control de plagas. Solo alzó la voz en los medios el Sr. José Moreno Díaz, el conocido "Señor de la Palomas" cuya estatua de bronce se encuentra en la misma plaza. Es triste que las aves silvestres y migratorias de San Luis no tengan nadie que las proteja o que hable por ellas, existiendo en la UASLP las carreras tan afines a la protección de la vida silvestre, como Biología y Agroecología. Igualmente, conocidos ornitólogos del IPCIYT deberían manifestarse, asesorar y fiscalizar a las autoridades responsables del patrimonio faunístico de los mexicanos. A fin que nosotros les pagamos todo con nuestros impuestos.

Más información y sugerencias en:

gonzalez7063@hotmail.com

y en Facebook: El Espíritu de Darwin.