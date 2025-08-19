logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Celebra Sheinbaum fin de una era "de nepotismo" en el PJF

"A partir del primero de septiembre va a ser mejor, no tengo la menor duda", añadió

Por El Universal

Agosto 19, 2025 11:32 a.m.
A
Celebra Sheinbaum fin de una era de nepotismo en el PJF

Al realizarse este martes 19 de agosto la última sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que convocó la aún ministra presidenta Norma Piña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró "el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo".

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el 1 de septiembre iniciará "una nueva era en el Poder Judicial": "Va a ser mejor".

"El fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo, claro que hay sus excepciones; o sea, siempre, pero es el fin de una era de un Poder Judicial que servía a unos cuantos, y que durante este periodo lo que demostró, que se reproducía a partir de amiguismo, nepotismo. Supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera", expresó.

"Y ahora a partir del primero de septiembre inicia una nueva era, va a ser mejor, no tengo la menor duda", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebra Sheinbaum fin de una era de nepotismo en el PJF
Celebra Sheinbaum fin de una era de nepotismo en el PJF

Celebra Sheinbaum fin de una era "de nepotismo" en el PJF

SLP

El Universal

"A partir del primero de septiembre va a ser mejor, no tengo la menor duda", añadió

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr.
EU entrega a México a Julio César Chávez Jr.

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr.

SLP

El Universal

Fue detenido en Estados Unidos el pasado mes de julio

Sheinbaum rechaza acuerdo con DEA para Proyecto Portero
Sheinbaum rechaza acuerdo con DEA para Proyecto Portero

Sheinbaum rechaza acuerdo con DEA para Proyecto Portero

SLP

El Universal

La presidenta de México desmiente cualquier acuerdo reciente

Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España
Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

SLP

El Universal

Rechazó versión de diario ABC que dijo que residiría en lujoso barrio madrileño