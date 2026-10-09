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Caen 10 presuntos integrantes de célula criminal en Michoacán

Durante el operativo, dos agentes de la SSPC resultaron heridos y fueron hospitalizados.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 06:05 p.m.
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Caen 10 presuntos integrantes de célula criminal en Michoacán
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Diez presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga y secuestro fueron detenidos durante un operativo simultáneo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en tres municipios de Michoacán, donde dos agentes resultaron heridos por disparos de arma de fuego.

      Acciones de la autoridad

      Después de labores de investigación e inteligencia, los agentes federales ejecutaron 12 cateos en domicilios de los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, en los cuales localizaron a los sujetos en posesión de cuatro armas de fuego, cargadores, municiones, dosis de droga y dispositivos electrónicos.

      En esta operación, dos elementos de la SSPC resultaron lesionados por disparos de arma de fuego, se les brindó atención médica por parte de elementos de sanidad de la Semar y fueron trasladados al hospital con el fin de recibir atención médica especializada, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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      Detalles confirmados

      Dicha dependencia destacó que derivado de trabajos de inteligencia se obtuvo la ubicación y zona regional de movilidad de los presuntos criminales.

      Por lo que pidieron a un juez de control las órdenes de cateo e implementaron un operativo coordinado y simultáneo en los municipios situados como zona de operación de la célula delictiva.

      A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, indicó la SSPC.

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