Trabajadores y autoridades refuerzan negocios en malecón de Puerto Vallarta

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Comerciantes y trabajadores del malecón de Puerto Vallarta comenzaron a blindar sus negocios con costales de arena y tablones de madera ante la amenaza del huracán Simón, que se aproxima a las costas de Jalisco.

Comerciantes y trabajadores protegen negocios ante huracán Simón

Entre el movimiento de turistas que aún recorrían algunos tramos del paseo y la incertidumbre por la llegada del fenómeno meteorológico, trabajadores de tiendas de recuerdos, restaurantes y otros establecimientos se apresuraron a proteger sus fuentes de empleo. Cargaron costales, acomodaron láminas de madera y reforzaron las fachadas para evitar que el agua ingresara a los locales.

Rocío Martínez, trabajadora de una tienda de recuerdos, participó en las labores de protección del establecimiento donde trabaja. Con esfuerzo, cargó costales de arena y ayudó a colocar tablones en las ventanas, en una carrera contra el tiempo para reducir los posibles daños que pudieran ocasionar las lluvias y el oleaje.

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La trabajadora se sumó a las tareas preventivas luego de que las autoridades federales emitieran alertas por la llegada del huracán a la zona costera. Como ella, empleados de distintos comercios dejaron momentáneamente sus actividades habituales para asegurar puertas, cubrir cristales y colocar barreras improvisadas en los accesos.

Acciones municipales y medidas en espacios públicos

Los costales de arena se convirtieron en una de las principales medidas de protección en el malecón, donde fueron colocados a ras de las entradas para tratar de contener el paso del agua. En las fachadas, los tapiales de madera cubrieron ventanales y otros puntos vulnerables ante las condiciones que pudiera generar el ciclón.

Las labores también alcanzaron espacios públicos. Trabajadores del municipio de Puerto Vallarta colocaron costales de arena en accesos y reforzaron ventanas como parte de las acciones preventivas ante el impacto del fenómeno meteorológico.

En el Museo Naval de la Secretaría de Marina, ubicado sobre el malecón, en la zona conocida como Los Arcos, también instalaron tapiales de madera a lo largo de su fachada. El inmueble se sumó así a las medidas de resguardo que comenzaron a extenderse por este punto turístico de Jalisco.

Mientras los negocios cerraban sus fachadas detrás de barreras de arena y madera, el malecón se preparaba para enfrentar la amenaza de Simón. Para quienes trabajan a diario frente al mar, la prioridad era proteger sus establecimientos y reducir las pérdidas ante un fenómeno cuya llegada mantenía en alerta a la ciudad.