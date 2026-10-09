Huracán Isaías azota la costa de EEUU con vientos y lluvias intensas

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Los residentes de la costa estadounidense en el Golfo de México cargaron gasolina para sus generadores, llenaron bañeras con agua y recogieron suministros de última hora el viernes mientras Isaías se fortalecía y trazaba una trayectoria hacia las playas de Alabama y la franja noroccidental de Florida.

Huracán Isaías se fortalece y se acerca a la costa

La tormenta de categoría 3 se ha convertido en el primer huracán de la temporada del Atlántico, y se prevé que toque tierra el viernes por la noche.

Se pronostica que el huracán genere una importante marejada ciclónica, vientos dañinos, inundaciones y posiblemente incluso tornados antes de que pierda fuerza a medida que avance tierra adentro y disperse vientos fuertes y lluvia muy al norte, hasta Atlanta.

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Los vientos con fuerza de tormenta tropical comenzaron a azotar la costa estadounidense alrededor del mediodía, horas antes de que toque tierra entre la bahía de Mobile, en la costa de Alabama, y la ciudad de Destin, en la franja noroccidental de Florida. La zona costera es conocida por sus playas de arena blanca y fina salpicadas de casas de vacaciones, bares frente al mar y puestos de mariscos.

Los residentes de Panama City, Florida, desafiaron la lluvia mientras llenaban sacos de arena el viernes para proteger sus casas.

"Es sólo la naturaleza de la bestia. Es Florida", dijo Corliss Stone, que trabaja para el departamento de bomberos.

Preparativos y reacciones de la comunidad

Muchos capearán la tormenta en casa

Una de las mayores preocupaciones es una marejada ciclónica que podría alcanzar de 1,8 a 2,7 metros (6 a 9 pies), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Entre los lugares con mayor riesgo están Pensacola Beach, en Florida, y el Gulf Islands National Seashore.

Anne Petzold, que vive con su esposo en la comunidad costera de Gulf Breeze, en Florida, dijo el viernes que ellos y todos sus vecinos planean quedarse para afrontar la tormenta. La pareja instaló contraventanas para huracanes, recogió cualquier cosa en su patio que pudiera convertirse en un proyectil y tiene dos generadores listos si se quedan sin electricidad.

"Todos hacen lo que pueden, todos preguntan si necesitan ayuda, piden ayuda, ofrecen ayuda. Todo bien", dijo. "Es sólo otra aventura".

El vecino Jay Brazzell dijo que revisó una lista de cosas por hacer, entre ellas abastecerse de hielo y gasolina. Decidió quedarse porque Isaías no es tan poderoso como otros huracanes que ha vivido.

"No voy a tapiar", dijo Brazzell, de 69 años. "Este es el noveno huracán por el que paso".

Se pronostica que el huracán genere condiciones peligrosas en la franja noroccidental de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi, indicó el NHC. Comenzó a llover a lo largo de la costa el viernes por la mañana, y las condiciones de tormenta tropical se intensificaban a primera hora de la tarde.

Como señal de lo serias que son las advertencias, decenas de Waffle Houses en la franja noroccidental de Florida estaban cerradas, según el sitio web de la empresa. La cadena de restaurantes es conocida por permanecer abierta durante el clima severo y a menudo sirve como barómetro de la gravedad de una tormenta.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a los residentes que esperen cortes de electricidad, escasez de gasolina y cierres de puentes y autopistas.

Al comienzo de la tarde, la tormenta se encontraba a unos 145 kilómetros (90 millas) al sur de Pensacola y se desplazaba hacia el norte-noreste, indicó el NHC. La tormenta registraba vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora (120 millas por hora) el viernes por la mañana y estaba ganando velocidad. El NHC explicó que las tormentas de categoría 3, consideradas huracanes de gran magnitud, pueden causar daños devastadores.

Impactos y medidas oficiales ante el huracán

Podrían registrarse fuertes lluvias en toda la región

Se estima que Isaías se debilitará rápidamente al tocar tierra y se degrade a tormenta tropical para el sábado por la tarde, indicó el NHC.

Aun así, se pronostican fuertes lluvias a medida que avance tierra adentro, y se prevén acumulados de 10 a 20 centímetros (4 a 8 pulgadas), o incluso más, durante el fin de semana desde el sur de Alabama hasta el suroeste de Georgia.

También se prevé que Isaías, que será el primer huracán en golpear el este de Estados Unidos desde que Milton azotó la costa del golfo de Florida en 2024, provoque fuertes lluvias y posibles inundaciones en gran parte del sureste durante el fin de semana, y luego en partes la región centro-norte y el noreste del país hasta el lunes.

Isaías provoca cancelación de vuelos

Había una advertencia de huracán vigente desde Ocean Springs, Mississippi, hasta la franja noroccidental de Florida. Varios condados anunciaron evacuaciones obligatorias mientras que Mobile, Alabama, impuso un toque de queda a partir del viernes por la noche hasta la mañana del sábado.

La mayoría de los vuelos del viernes se cancelaron en varios aeropuertos de la franja noroccidental de Florida, incluidos todos los vuelos de llegada y salida del Aeropuerto de Destin-Fort Walton Beach. El presidente estadounidense Donald Trump canceló sus planes de asistir el sábado al partido de fútbol americano entre la Universidad de Georgia y la Universidad de Alabama en Tuscaloosa. Dijo que no quería interrumpir las tareas de respuesta a emergencias.

Se esperaba que Isaías evitara los mayores centros de la industria petrolera a lo largo de la costa del Golfo de México, pero los precios del combustible podrían subir si los cortes de electricidad obligan a cerrar refinerías para procesar crudo, dijeron expertos del sector.

En la isla Dauphin, una isla barrera frente a la costa de Alabama, el alcalde Jeff Collier dijo que no esperaba daños considerables, "pero al mismo tiempo, estas cosas son muy caprichosas y un pequeño desvío aquí o allá, o algún aumento de fuerza de última hora... simplemente tenemos que estar preparados para lo peor".

Mientras tanto, en el océano Pacífico, el huracán Simón se convirtió en un huracán de categoría 2 el viernes y se pronosticaba que se fortalecería aún más antes de tocar tierra en México este fin de semana.

Por u parte, ee espera que la tormenta tropical Rachel traiga fuertes vientos y lluvia al norte de México y el sur de California este fin de semana.