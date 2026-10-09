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Instalan tres puestos de mando ante llegada del huracán Simón

La Marina, Ejército y Guardia Nacional movilizan más de seis mil elementos y equipos para atender la emergencia.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 06:07 p.m.
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Instalan tres puestos de mando ante llegada del huracán Simón
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Autoridades federales y estatales instalaron tres puestos de mando en Cihuatlán y Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima, ante la inminente llegada del huracán Simón, que podría alcanzar una intensidad de categoría tres o cuatro. Para atender la emergencia, se dispone de alrededor de seis mil 500 elementos de distintas dependencias y 13 refugios temporales.

      Acciones de la autoridad

      Durante una reunión de coordinación, representantes de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad y autoridades de Protección Civil informaron sobre el despliegue de personal, vehículos y equipos para responder a los efectos del fenómeno meteorológico.

      El comandante de la Décima Segunda Zona Naval informó que la Marina cuenta con un buque, dos embarcaciones de rescate, drones, tres equipos de comunicación satelital, 14 equipos de radiofrecuencia, una planta potabilizadora, motobombas y 15 vehículos. También dispone de un Hospital Naval con 24 camas, tres ambulancias y una brigada médica móvil.

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      La dependencia mantiene coordinación con estaciones navales distribuidas en la zona costera y prepara el desplazamiento de aeronaves desde puntos de menor riesgo para establecer puentes aéreos hacia las áreas que pudieran quedar incomunicadas.

      Detalles confirmados

      Por su parte, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reportaron alrededor de 800 efectivos disponibles para atender la emergencia, además de un despliegue de 374 elementos, 45 vehículos y 15 bases de operaciones. También realizan revisiones de albergues, monitoreo de presas y ríos y evacuaciones preventivas en zonas vulnerables.

      Hasta el momento del informe, 31 personas eran evacuadas en el municipio de Tomatlán hacia refugios ubicados en El Tuito y Cabo Corrientes. Las autoridades exhortaron a los habitantes de zonas de riesgo a trasladarse con anticipación a los albergues o a viviendas de familiares situadas en áreas seguras.

      En tanto, la Comisión Federal de Electricidad desplegó a dos mil 316 trabajadores en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, apoyados por 726 camionetas, 17 vehículos todoterreno, 85 plantas de emergencia, siete torres de iluminación y cuatro helicópteros. Las cuadrillas inspeccionan las redes de alta, media y baja tensión y priorizan el suministro eléctrico para hospitales, refugios e instalaciones gubernamentales.

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