Riña en barbería deja un muerto y un herido

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Un jovencito muerto y otro lesionado, es el saldo de una riña en una barbería de la colonia San Felipe, en donde un sujeto disparó en contra de los presentes para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho tuvo lugar cerca de las siete de la noche de este jueves en una barbería ubicada en la calle San Luis de la mencionada colonia, frente a las canchas deportivas. De acuerdo a los hechos, en el sitio se inició una pelea entre el propietario del negocio y un ex empleado que había acudido a reclamar asuntos ya pasados, incluso se informó que el padre de éste en días anteriores también había acudido a amenazar con una pistola.

La discusión escaló y en determinado momento el individuo sacó un arma de fuego y empezó a disparar contra los presentes, lesionando a dos de ellos, entre los que se identificó al dueño del negocio y al parecer a un cliente, para después darse a la fuga sin que nadie lo impidiera.

Algunos testigos pidieron auxilio y al sitio llegaron paramédicos del Servicio Estatal de Urgencias Médicas, quienes se avocaron a prestar ayuda a los dos jóvenes baleados, por desgracia el supuesto cliente ya había fallecido a causa de las lesiones, en tanto que el propietario presentaba lesiones de bala en una pierna y enseguida se le trasladó a un hospital a recibir atención médica.

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De acuerdo a información extraoficial, la causa del ataque habría sido por rencillas anteriores ya que el dueño tuvo conflictos con algunos empleados y hace días el padre de uno de ellos acudió a amenazarlo con pistola y ahora el hijo habría perpetrado este hecho. Al lugar arribaron policías municipales como primeros respondientes, así como agentes de la Guardia Civil Estatal y del Ejército Mexicano, que montaron un operativo pero de momento no se pudo dar con el autor del ataque.

El cuerpo del joven fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación a fin de esclarecer el asesinato y proceder de acuerdo a la ley contra quien resulte responsable.