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Mantienen bloqueo en Cuauhtémoc por protesta del IMSS

Trabajadores instalaron casas de campaña frente a la sede sindical, a la altura de Terrazas

Por Redacción

Octubre 09, 2026 07:12 a.m.
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Mantienen bloqueo en Cuauhtémoc por protesta del IMSS
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      La avenida Cuauhtémoc permanece bloqueada a la altura de Terrazas la mañana de este viernes 9 de octubre, debido al plantón de trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes mantienen sus demandas de mejoras salariales, insumos y cambios en la representación sindical.

      Frente a las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) fueron instaladas casas de campaña y una carpa sobre el arroyo vehicular. El cierre afecta el tránsito en ese tramo de la capital potosina.

      El plantón ocurre después de las movilizaciones del jueves, cuando trabajadores se concentraron en las inmediaciones de Plaza Sendero y avanzaron por la carretera 57 hacia el Distribuidor Juárez. Posteriormente, la protesta se extendió a Cuauhtémoc, frente a la sede sindical.

      Los inconformes exigen un incremento de 10% directo al salario tabular y la destitución del dirigente nacional, Rafael Olivos Hernández, y del secretario general de la Sección XVIII en San Luis Potosí, José Antonio Balderas Hernández. También pidieron garantías de que no habrá represalias por participar en las manifestaciones.

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      Además del reclamo salarial, los trabajadores denuncian falta de personal, medicamentos e insumos, sobrecarga laboral y presunto hostigamiento. Sostienen que esas carencias repercuten en la atención a los derechohabientes.

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      La protesta local forma parte de un movimiento nacional que rechaza el aumento de 2.9% directo al tabulador. El jueves, una reunión en la Secretaría de Gobernación concluyó sin acuerdos y los inconformes llamaron a un paro nacional. Segob sostuvo que un grupo abandonó la mesa y convocó a continuar el diálogo.

      La dirigencia del SNTSS anunció una consulta nacional para el 14 de octubre sobre el incremento salarial aprobado, medida que también ha sido rechazada por los manifestantes.

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