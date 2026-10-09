logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Autobús sin frenos ocasiona choque múltiple

Circulaba por avenida Dalias cuando impactó contra varios vehículos y un puesto

Por Redacción

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Autobús sin frenos ocasiona choque múltiple
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un autobús que se quedó sin frenos dejó una estela de daños al provocar una carambola con varios vehículos y chocó también contra un puesto semifijo, cuando circulaba por calles de la colonia Jardines del Sur. A pesar de lo aparatoso, no hubo personas lesionadas en este caso, pero los destrozos fueron cuantiosos.

      El accidente se registró alrededor de las seis de la tarde, cuando el autobús de la empresa Autonaves se desplazaba por la avenida Prolongación Dalias, con dirección a la avenida Industrias.

      Al aproximarse a la calle Acerina la unidad se quedó sin frenos y el conductor no pudo controlar su trayectoria, chocando de esta forma al menos a siete vehículos y a un puesto de jugos que ahí se localiza.

      Los vehículos afectados fueron una motocicleta, un automóvil Volkswagen Golf, un Renault, una camioneta Toyota, otra GMC Bandira, un carro Ford Figo un Chevy, de los cuales algunos chocaron entre sí a causa del impacto inicial del autobús.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Agentes de la Policía Vial Municipal llegaron al lugar a tomar conocimiento del accidente, en espera que el chofer del autobús pudiera llegar a un acuerdo con los conductores afectados a través de su aseguradora, ya que por fortuna no hubo lesionados graves, algunos solamente con golpes menores.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto
      Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto

      Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto

      SLP

      Pulso Online

      La agresión ocurrió en la avenida San Luis y movilizó a autoridades locales y hospitalarias.

      Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido
      Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido

      Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido

      SLP

      Redacción

      Un joven de 24 años falleció y otro fue trasladado al Hospital General de Soledad.

      Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles
      Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles

      Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El cierre temporal de la vía en Ébano duró más de dos horas por maniobras de retiro.

      Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería
      Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería

      Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de Protección Civil de Soledad trasladaron al afectado para atención especializada