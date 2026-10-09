Autobús sin frenos ocasiona choque múltiple

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Un autobús que se quedó sin frenos dejó una estela de daños al provocar una carambola con varios vehículos y chocó también contra un puesto semifijo, cuando circulaba por calles de la colonia Jardines del Sur. A pesar de lo aparatoso, no hubo personas lesionadas en este caso, pero los destrozos fueron cuantiosos.

El accidente se registró alrededor de las seis de la tarde, cuando el autobús de la empresa Autonaves se desplazaba por la avenida Prolongación Dalias, con dirección a la avenida Industrias.

Al aproximarse a la calle Acerina la unidad se quedó sin frenos y el conductor no pudo controlar su trayectoria, chocando de esta forma al menos a siete vehículos y a un puesto de jugos que ahí se localiza.

Los vehículos afectados fueron una motocicleta, un automóvil Volkswagen Golf, un Renault, una camioneta Toyota, otra GMC Bandira, un carro Ford Figo un Chevy, de los cuales algunos chocaron entre sí a causa del impacto inicial del autobús.

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Agentes de la Policía Vial Municipal llegaron al lugar a tomar conocimiento del accidente, en espera que el chofer del autobús pudiera llegar a un acuerdo con los conductores afectados a través de su aseguradora, ya que por fortuna no hubo lesionados graves, algunos solamente con golpes menores.