CFE restablece 91% del suministro eléctrico en estados afectados por lluvias

La directora Emilia Calleja informó que continúan los trabajos en zonas de Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí

Por El Universal

Octubre 14, 2025 09:00 a.m.
A
CFE restablece 91% del suministro eléctrico en estados afectados por lluvias

Emilia Calleja Alor, directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se ha restablecido el 91% de la electricidad en Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, estados afectados por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

En enlace a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la CFE destacó que en las últimas 24 horas se ha restablecido el suministro de servicio para 18 mil 028 usuarios.

"Llevamos a las 6:00 de la mañana del día de hoy el 91% de avance ya de restablecimiento a los cinco estados que fueron afectados", mencionó.

En Palacio Nacional, la directora general de CFE señaló que está en el proceso de restablecimiento del servicio de 23 mil 779 usuarios en los lugares con mayor afectación en donde se mantienen labores ininterrumpidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades de Protección Civil y de gobiernos estatales y municipales se han liberado caminos obstruidos.

Además, indicó se ha dado atención de suministro eléctrico a 25 hospitales y se ha usado cuatrimotos y retro excavadoras para abrir caminos e inspeccionar la infraestructura para su restablecimiento.

La directora general de CFE indicó que en los estados de Hidalgo y Veracruz ya se trasladó personal y materiales con helicóptero, además de que ya utilizan drones.

"Hemos estado trabajando las 24 horas de manera ininterrumpida para poder llegar a las zonas, maneras alternas, ya que los caminos aún se encuentran muy afectados.

"Hemos también ya utilizado drones para la inspección preliminar, poder llegar con los materiales, y muy muy concretos de las actividades que vamos a realizar para poder tener tiempos más reducidos de rehabilitación", agregó.

