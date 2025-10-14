logo pulso
Exministra Norma Piña fue premiada en Bakú

Por El Universal

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
Exministra Norma Piña fue premiada en Bakú

Ciudad de México.- La expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, fue galardonada con el Premio a la Independencia Judicial en la 67 edición del Annual Meeting International Association of Judges en Bakú, Azerbaiyán, donde destacó la importancia de la autonomía judicial.

“Recibir este reconocimiento de la Unión Internacional de Magistrados es un gran honor y me convoca en lo más hondo de mi vocación de juzgadora para seguir adelante. Nos queda mucho por hacer, desafíos que ponen a prueba nuestra independencia, nuestra imparcialidad y nuestro servicio a la dignidad humana”, expresó.

“Me rehúso a aceptar que todo está perdido, hay esperanza y no es ingenua, debemos seguir unidos como juezas y jueces, la unidad resguarda la independencia judicial, da coraje frente a la presión y vuelve efectiva la tutela de los derechos. Recibo este premio como un mandato. Nadie debe perder la esperanza”, dijo la exministra.

Piña Hernández señaló que si bien el premio está concebido para reconocer a aquellas personas o instituciones que se han dedicado a promover y proteger la independencia judicial, “no puedo recibirlo más que considerando que este reconocimiento es para todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación mexicano”.

