Choque en Uruapan: alcaldesa denuncia persecución por cobro de predial
Diputados piden investigar al ayuntamiento
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó a legisladores de Morena y al Gobierno de Michoacán de emprender una persecución política en su contra, luego de que diputados presentaran una queja ante la Auditoría Superior del Estado por presuntos cobros excesivos del impuesto predial.
Cuatro legisladores de la Comisión Inspectora, de Hacienda y Deuda Pública argumentaron que actuaron tras denuncias ciudadanas, ya que —según señalaron— a algunos contribuyentes se les pretendía cobrar el doble, triple o hasta el cuádruple de lo correspondiente.
En un mensaje difundido en redes sociales, la edil sostuvo que buscan "volver al poder para seguir extorsionando" y afirmó que intentan enjuiciarla políticamente para callar su voz.
"Hoy quieren enjuiciarme políticamente. Hoy quieren callar una voz", expresó, al tiempo que aseguró que su movimiento nació "del dolor y de la dignidad".
Quiroz añadió que, aunque enfrente un proceso, su movimiento no se detendrá: "Aunque me enjuicien, me destituyan o me metan a la cárcel, este movimiento ya no lo podrán parar".
Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que las quejas serán investigadas y advirtió que también existen denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
La controversia se centra en el manejo del predial en Uruapan, mientras la autoridad estatal revisa si existen irregularidades en el cobro del impuesto municipal.
