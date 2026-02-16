Choque múltiple deja tres muertos en Libramiento Bicentenario

Neblina y quema de pastizal en el Libramiento Bicentenario, en su tramo Lerma-Xonacatlán generaron choques múltiples debido a las nulas condiciones de visibilidad de la carretera.

Protección Civil del Estado de México informó que los accidentes dejaron como saldo cerca de 40 vehículos involucrados entre autobuses, vehículos particulares y unidades de emergencia; 15 personas lesionadas atendidas en el sitio y, tres decesos. La circulación se cerró en ambos sentidos.

El primer percance involucró a un camión de pasajeros de la línea Flecha Roja con número económico 1106 y a un camión tipo Torton que transportaba cajas de cartón con diversos artículos. El saldo fue al menos dos personas fallecidas y varias lesionadas.

En un segundo accidente se vieron involucradas unidades de cuerpos de rescate que iban a atender el primer percance, además de un vehículo particular, marca Volkswagen, tipo Passat, color blanco, y una motocicleta de color rojo marca Yamaha.

Fue a la altura del kilómetro 5 de esa vía donde se registró la colisión entre las unidades que dejó como saldo el deceso del conductor de la moto.

Mientras que los operadores de los vehículos de emergencias resultaron con lesiones, por lo que fueron trasladados tres paramédicos de la Cruz Roja al hospital institucional en la ciudad de Toluca.

Por estos hechos mantuvieron un trabajo coordinado con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Xonacatlán, el Servicio de urgencias del Estado de México, Cruz Roja, la Policía Estatal, Guardia Nacional, Auxilio Vial y Gestión Integral del Riesgo.