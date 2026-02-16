Carnaval de Mazatlán 2026 reúne a más de 500 mil personas

MAZATLÁN, Sin.- El primer Carnaval de Mazatlán 2026 "Arriba la tambora", el cual fue celebrado en la Avenida del Mar la tarde de este domingo, reunió a más de 500 mil asistentes.

De acuerdo con datos del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de dicho municipio, el desfile contó con la participación de 30 carros alegóricos, 23 comparsas, siete agrupaciones de música y dos marionetas gigantes.

Además, comercios de Sinaloa comenzaron este evento, dándole el paso a los demás participantes.