Carnaval de Mazatlán 2026 reúne a más de 500 mil personas
El desfile "Arriba la tambora" llenó la Avenida del Mar con 30 carros alegóricos y decenas de comparsas
MAZATLÁN, Sin.- El primer Carnaval de Mazatlán 2026 "Arriba la tambora", el cual fue celebrado en la Avenida del Mar la tarde de este domingo, reunió a más de 500 mil asistentes.
De acuerdo con datos del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de dicho municipio, el desfile contó con la participación de 30 carros alegóricos, 23 comparsas, siete agrupaciones de música y dos marionetas gigantes.
Además, comercios de Sinaloa comenzaron este evento, dándole el paso a los demás participantes.
