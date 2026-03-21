Cientos de turistas reciben la primavera en Teotihuacán

"Por fin se me hizo", declaró Yadira Ortiz, quien viajó desde Oaxaca para visitar las pirámides de Teotihuacán con el objetivo de recargarse de energía y vivir la experiencia de conocer la zona arqueológica.

Llegó junto a su hija para visitar por primera vez este punto turístico del Estado de México en el marco del inicio de la primavera y señaló que le impresionó la magnitud de las pirámides.

Por su parte, Alejandro Javier, de nacionalidad cubana y que desde hace un año vive en Tlaxcala, contó que salió de su casa hoy alrededor de las 9 de la mañana, para llegar a la zona arqueológica junto con su esposa.

Antes de entrar hizo fila por espacio de 40 minutos para poder comprar sus boletos e ingresar y disfrutar de la actividad turística, de la cual supo a través de conocidos que le contaron sobre las pirámides y la posibilidad de tomar energía.

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"Sí creo que uno puede cargarse de energía, es importante. Es una experiencia nueva, nunca habíamos venido a una pirámide y nos emociona mucho", mencionó Alejandro, quien por primera visitó las pirámides de Teotihuacán.

A la zona arqueológica de Teotihuacán llegan este sábado 21 de marzo cientos de turistas nacionales e internacionales, en busca de cargarse de energía, tomándose fotografías en las pirámides del Sol y de la Luna, además de alzar sus brazos y levantar el rostro.