logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CJNG ataca a policías en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán desplegó operativos para restablecer el orden.

Por El Universal

Febrero 13, 2026 02:03 p.m.
A
CJNG ataca a policías en Michoacán

MORELIA, Mich., febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Resultado de un ataque armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de personal de la Policía Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, tres elementos resultaron lesionados, así como, en la respuesta de las autoridades, dos criminales abatidos y uno más herido.
Los reportes señalan que el grupo armado atacó al convoy policial de Epitacio de Huerta, lo que desató un enfrentamiento que se prolongó hasta el municipio aledaño de Contepec.
En esa zona de la Región Oriente de la entidad, tres elementos de la Policía Municipal quedaron lesionados.
Durante el choque a tiros, las autoridades abatieron a dos de los criminales e hirieron a otro que quedó en calidad de detenido.
En el lugar, los delincuentes le prendieron fuego a una patrulla y a uno de los vehículos en los que viajaban.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, "Ante los hechos registrados en la Región Oriente, desplegamos acciones operativas para atender una agresión contra elementos de la Policía Municipal de Epitacio Huerta y el incendio de dos vehículos. En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, hemos restablecido el orden".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CJNG ataca a policías en Michoacán
CJNG ataca a policías en Michoacán

CJNG ataca a policías en Michoacán

SLP

El Universal

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán desplegó operativos para restablecer el orden.

El señor de los Buques se ampara contra detención
El señor de los Buques se ampara contra detención

"El señor de los Buques" se ampara contra detención

SLP

El Universal

Roberto Blanco Cantú es acusado de encabezar una red de huachicol fiscal

"No llegamos todas", advierte Kenia López
"No llegamos todas", advierte Kenia López

"No llegamos todas", advierte Kenia López

SLP

Redacción

Señala deuda en seguridad y salud para mujeres

Garantiza Presidencia investigación más profunda sobre mineros
Garantiza Presidencia investigación más profunda sobre mineros

Garantiza Presidencia investigación más profunda sobre mineros

SLP

El Universal