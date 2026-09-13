Sheinbaum presume respaldo en asambleas de rendición de cuentas en Hidalgo

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PACHUCA, Hgo., septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- Como parte de su gira de rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en el país la gente está "feliz" y "contenta".

Asistencia y respaldo en asambleas de rendición de cuentas

En el Domo de las Estrellas de Pachuca, Sheinbaum estimó que cerca de 133 mil personas han asistido a sus 18 asambleas de rendición de cuentas, hasta este domingo 13 de septiembre en Hidalgo.

"Estimamos que han sido cerca de 330 mil personas que han asistido en total a las asambleas de rendición de cuentas. Y sobre todo hay mucho entusiasmo, hay alegría.

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Declaraciones sobre bienestar y destino del país

"En el país, la gente está bien, está contenta. Y es que estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos", declaró.

En el marco del mes patrio, la titular del Ejecutivo federal reiteró que sólo el pueblo de México puede determinar su destino.

"Ninguna potencia extranjera, ninguna élite puede determinar el destino del pueblo de México", declaró.

Al señalar al periodo neoliberal y recordar a los héroes y heroínas de la patria, Claudia Sheinbaum aprovechó para referirse al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien realizó un viaje a Europa.

"(...) Y decía, los conservadores; entonces como ahora, porque allá andan en Europa buscando apoyo. Entonces, como ahora, fueron a buscar a un rey, a un emperador de fuera, porque decían 'las mexicanas y los mexicanos no saben gobernarse'. Fueron a buscar a un emperador y con apoyo de los franceses vino Maximiliano (...)", expresó.

La Mandataria federal recalcó que "bienestar" es la palabra que define a la llamada Cuarta Transformación.

"Nosotros creemos que el pueblo de México debe tener todos los derechos, por eso la palabra que nos define es bienestar. Nosotros queremos el bienestar del pueblo de México, esa es la diferencia con los gobiernos del pasado y la Cuarta Transformación de la vida pública de México", declaró.

Comentó que 1.1 millones de personas en Hidalgo son beneficiaras de Programas para el Bienestar.

En el acto, un grupo de jóvenes que se identificaron como estudiantes de la Escuela Normal Rural "Luis Villarreal" El Mexe, de Hidalgo, dieron portazo para exigirle sus demandas.

Más tarde, la Segob informó que atenderá a los estudiantes y revisará las demandas con las autoridades correspondientes.