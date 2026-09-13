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Segob atiende protesta de estudiantes en evento de Sheinbaum

La Secretaría de Gobernación revisará las peticiones educativas y dará seguimiento a la investigación del homicidio en Hidalgo.

Por El Universal

Septiembre 13, 2026 05:40 p.m.
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Segob atiende protesta de estudiantes en evento de Sheinbaum
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      Domingo, 13 de septiembre de 2026 16:32 | Información General | SEGOB-ESTUDIANTES

      Eduardo Dina, enviado

      PACHUCA, Hgo., septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que revisará las demandas de un grupo de jóvenes identificados como estudiantes de la Escuela Normal Rural "Luis Villarreal" El Mexe, de Hidalgo, que dieron portazo en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

      Protesta de estudiantes en evento de Claudia Sheinbaum

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      La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, mencionó que los y las normalistas plantearon "diversas demandas históricas" a la Secretaría de Educación, relacionadas con la delimitación de un predio de la escuela, la continuación de la segunda etapa del internado y otras peticiones.

      "Estos planteamientos serán revisados con las autoridades educativas federales y estatales para definir las acciones que correspondan", dijo la Segob.

      Investigación y seguimiento al homicidio de estudiante

      Gobernación señaló que los estudiantes también exigen el esclarecimiento del homicidio de uno de sus compañeros, ocurrido el pasado lunes.

      "La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

      "El Fiscal ha sostenido comunicación con la familia y el próximo lunes informará sobre los avances de la investigación", dijo la dependencia.

      Este domingo 13 de septiembre, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum concluía su rendición de cuentas en Pachuca, este grupo de estudiantes irrumpió en el acto, y con gritos y empujones lograron colarse al área de prensa para gritar sus demandas y despegar mantas.

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