Gasolinera responde a video viral
Usuarios cuestionaron la calidad del combustible tras difundirse una muestra en redes
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La gasolinera Top Energy, ubicada en Nereo Rodríguez Barragán, respondió a la polémica generada por un video en el que se observa una muestra de líquido extraída de sus instalaciones, lo que provocó señalamientos sobre una posible presencia de agua en el combustible.
La empresa aseguró que la prueba se realizó el pasado 11 de septiembre y sostuvo que el aspecto transparente de la muestra no demuestra que se trate de agua. También afirmó contar con controles para detectar este tipo de situaciones.
Ante la preocupación de los consumidores, Top Energy informó que está dispuesta a proporcionar documentación y permitir las verificaciones de las autoridades para esclarecer los hechos.
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El caso continúa generando inquietud entre usuarios que exigen certeza sobre la calidad del combustible que reciben.
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