Richie OFarrill se pronuncia sobre Gala Montes

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- La controversia volvió a rodear a la actriz Gala Montes tras darse a conocer un drástico cambio de imagen en sus plataformas digitales. Luego de su participación en el reality show "La casa de los famosos" hace dos años, la artista se ha mantenido en el foco público entre constantes polémicas.

Richie OFarrill se pronuncia sobre la situación de Gala Montes

El cambio en su apariencia generó multitud de comentarios en redes sociales, donde internautas la compararon despectivamente con Britney Spears o sugirieron un deterioro en su estado de ánimo. Ante este escenario, el comediante Ricardo "Richie" O'Farrill en un en vivo a través de Instagram, para pronunciarse sobre la situación, empatizar con ella y ofrecerle ayuda profesional basándose en sus propias experiencias del pasado.

Durante su transmisión digital, O'Farrill solicitó a la audiencia frenar los comentarios burlescos, señalando que la actriz enfrenta un momento de extrema vulnerabilidad. El comediante explicó que la fase de manía puede originarse por falta de descanso, eventos traumáticos y altos niveles de presión social.

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"La salud mental no es un chiste, de verdad no es una burla. Una persona en un brote psicótico no es un chiste", declaró O'Farrill en el metraje, recordando la crisis pública que él mismo vivió en el ámbito del stand-up comedy. El comediante enfatizó que los cambios drásticos de apariencia durante estas etapas responden a un intento inconsciente del individuo por reinventarse.

Reacciones y apoyo institucional ante el caso de Gala Montes

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, un episodio psicótico o maniaco requiere atención médica especializada inmediata y el acompañamiento sin estigmas de la red familiar.

O'Farrill manifestó haber puesto a disposición de la familia de Montes sus propios contactos de psiquiatras y terapeutas para garantizar su contención.

La intervención del comediante provocó opiniones divididas entre las personas que siguen sus publicaciones. Algunos usuarios respondieron cuestionando su intención de intervenir y utilizando motes despectivos como "Gula". Ante estas reacciones, Ricardo O'Farrill publicó mensajes adicionales en X para insistir en la necesidad de detener el acoso y desmantelar el estigma sobre los padecimientos psicológicos.

"¿No creen que desde el hecho de llamarla 'Gula' una y otra vez ya están siendo parte del daño y el dolor que lleva a lo que actualmente está sucediendo?", cuestionó O'Farrill en una de sus publicaciones.

El standupero concluyó sus intervenciones instando a la sociedad a no convertir los momentos de crisis en un espectáculo mediático y a actuar con comprensión frente a las enfermedades mentales.

De acuerdo con manuales y portales de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH), un brote psicótico se manifiesta a través de señales tempranas e interrupciones en la percepción de la realidad. Entre los principales signos destacan:

- Ideas delirantes: Creencias firmes e infundadas de persecución, grandeza o traición por parte del entorno cercano.

- Alucinaciones: Percepción de sonidos, voces o imágenes que no están presentes en la realidad física.

- Pensamiento y discurso desorganizado: Dificultad para mantener un hilo conversacional coherente, salto repentino entre temas sin relación aparente o respuestas fuera de contexto.

- Cambios drásticos en la conducta y apariencia: Alteraciones en el patrón de sueño (insomnio prolongado), descuido o transformaciones extremas en la imagen personal e irritabilidad constante.

- Aislamiento social y desconfianza: Alejamiento de amigos o familiares cercanos por temor infundado o paranoia.