Claudia Sheinbaum: concierto de Shakira muestra que "la gente está bien"

Tras la violencia que se registró en distintos estados por el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" que resultó en su abatimiento en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el concierto de Shakira en el Zócalo muestra que "la gente está bien".

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que "el momento muy complejo" se registró el día el operativo contra "El Mencho", y después se fue recuperando la tranquilidad.

La mandataria federal también lamentó la muerte de elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en este operativo, además que reconoció que Jalisco y Michoacán fueron de los estados más afectados.

"Nuestro objetivo es recuperar la paz de la gente y en eso vamos trabajando", declaró.

"El reconocimiento a las Fuerzas Armadas es muy importante porque son los que ponen la vida en riesgo en una situación como esta. Y lo que buscamos siempre es la paz", declaró.

Aseguró que si se da una acción como la que se realizó en el caso de Oseguera Cervantes, "se atiende de acuerdo a la ley, al uso racional de la fuerza": "El objetivo siempre es la búsqueda de la paz, no es la construcción de la guerra".

Reiteró que su gobierno nunca se va a separar de la gente y "responderle al pueblo es lo más importante".