logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Investigan feminicidio de activista en Mazatlán

Por El Universal

Marzo 02, 2026 09:27 a.m.
A
Investigan feminicidio de activista en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones para localizar y detener al presunto feminicida de la activista de búsqueda de Mazatlán, Rubí Patricia "N", de 38 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes pasado en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes del puerto.
con base en las investigaciones abiertas de este caso, la autoridad judicial dio a conocer que el presunto homicida se encuentra plenamente identificado, por lo que solo se espera dar cumplimiento al mandato judicial que se obtuvo.
La mañana del viernes pasado, sus compañeras del colectivo "Corazones Unidos por La Misma Causa", extrañadas por su tardanza para salir a las excavaciones en busca de nuevas fosas clandestinas, le llamaron en forma insistente a su celular al no tener respuesta, acudieron a buscarla a su hogar.
Ante la nula respuesta de Rubí Patricia, las activistas ingresaron a su vivienda y la encontraron muerta, por lo que notificaron del hecho a las autoridades policiacas y judiciales, por lo que los peritajes, la mujer presentaba lesiones en distintas partes de su cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante.
Sus compañeras del colectivo a través de las redes sociales divulgaron que un día antes de su muerte violenta, ella participo en el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino en las antiguas instalaciones de petróleos mexicanos, en Mazatlán.
En ese sitio, las rastreadoras, localizaron el cuerpo de un hombre en un contenedor de agua, por lo que fue necesario solicitar el auxilio de miembros del escuadrón de Salvamento Acuático para rescatarlo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investigan feminicidio de activista en Mazatlán
Investigan feminicidio de activista en Mazatlán

Investigan feminicidio de activista en Mazatlán

SLP

El Universal

Sheinbaum elogia concierto de Shakira en el Zócalo
Sheinbaum elogia concierto de Shakira en el Zócalo

Sheinbaum elogia concierto de Shakira en el Zócalo

SLP

El Universal

La presidenta siguió el espectáculo desde Palacio Nacional y destacó la asistencia de 400 mil personas

Detienen a presunto operador criminal en Michoacán: García Harfuch
Detienen a presunto operador criminal en Michoacán: García Harfuch

Detienen a presunto operador criminal en Michoacán: García Harfuch

SLP

El Universal

La captura se realizó en un operativo conjunto federal y estatal durante la madrugada

Hallan ropa similar a la de Kimberly Jocelin en bosque de Chamilpa
Hallan ropa similar a la de Kimberly Jocelin en bosque de Chamilpa

Hallan ropa similar a la de Kimberly Jocelin en bosque de Chamilpa

SLP

El Universal

Autoridades intensifican búsqueda de la estudiante de la UAEM; reprograman marcha estudiantil