logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum elogia concierto de Shakira en el Zócalo

La presidenta siguió el espectáculo desde Palacio Nacional y destacó la asistencia de 400 mil personas

Por El Universal

Marzo 02, 2026 09:11 a.m.
A
Sheinbaum elogia concierto de Shakira en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el concierto "muy bonito" de Shakira este domingo por la noche en el Zócalo de la Ciudad de México, al que asistieron 400 mil personas.

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que siguió el concierto de la cantante colombiana a través de la transmisión, y de una ventana de Palacio Nacional, aunque no lo vio completo.

"Muy querida Shakira por las familias mexicanas", expresó la titular del Ejecutivo federal. También mencionó que no bailó las canciones de la intérprete de "La Loba".

También indicó que las y los seguidores de Shakira siguieron el concierto a través de pantallas instaladas en lugares como la Alameda o el Monumento a la Revolución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"La gente de primerisísima", dijo al referir que fue un "súper espectáculo".

"Shakira-Las Mujeres Ya No Lloran - Zócalo", escribió la mandataria federal el domingo por la noche, tras concluir el espectáculo de Shakira.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum elogia concierto de Shakira en el Zócalo
Sheinbaum elogia concierto de Shakira en el Zócalo

Sheinbaum elogia concierto de Shakira en el Zócalo

SLP

El Universal

La presidenta siguió el espectáculo desde Palacio Nacional y destacó la asistencia de 400 mil personas

Detienen a presunto operador criminal en Michoacán: García Harfuch
Detienen a presunto operador criminal en Michoacán: García Harfuch

Detienen a presunto operador criminal en Michoacán: García Harfuch

SLP

El Universal

La captura se realizó en un operativo conjunto federal y estatal durante la madrugada

Hallan ropa similar a la de Kimberly Jocelin en bosque de Chamilpa
Hallan ropa similar a la de Kimberly Jocelin en bosque de Chamilpa

Hallan ropa similar a la de Kimberly Jocelin en bosque de Chamilpa

SLP

El Universal

Autoridades intensifican búsqueda de la estudiante de la UAEM; reprograman marcha estudiantil

Investigan nexos de Pakal con el CJNG
Investigan nexos de Pakal con el CJNG

Investigan nexos de Pakal con el CJNG

SLP

El Universal

Se procurará justicia bajo la política de cero corrupción y cero impunidad, informó el fiscal