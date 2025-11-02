Día De Muertos

Los altares cada año tienen más personas, de un lado o de otro. Pareciera que este 2025 ha sido particularmente duro. Ya no es de tres en tres sino de diez en diez. Los infartos fulminantes, las ejecuciones, las enfermedades incurables y los accidentes de todo tipo están a la orden del día.

En un instante todo cambia y por eso hay que disfrutar la vida. Hay una edad en la que necesitamos alejarnos de muertos en vida y sepulcros blanqueadosestar bien con nosotros y con la familia y nada más.

A veces parece que ya son más los que se han adelantado, y es un buen día para acariciar recuerdos. Hay capillas elegantes y otras son solo tierra. Como dice la canción de Óscar Chávez, «uno va en estuche de oro, / el otro en puros calzones, / pero pasadito el tiempo / quedan igual de pelones».

Asesinatos como el del líder de los citricultores de Apatzingán o las 32 víctimas fatales del accidente de una pipa de gas en Iztapalapa nos han llenado de coraje y miedo.

Este año, se fueron, entre tanta gente, los escritores Iván Oñate, Mario Vargas Llosa, Hernán Lara Zavala, Julio Trujillo, Paloma Cuevas, Salomón Villaseñor y Antonio Calera Grobet. En el plano musical, nos dejaron Verónica Ituarte, Ozzy Osbourne, Paquita la del Barrio, Javier Batiz y Yolanda Montes (Tongolele). Y del cine, David Lynch, Terence Stamp, Claudio Isaac, Tony Todd, Gene Hackman, Robert Redford, Michael Madsen, Björn Andrésen y Tchéky Karyo.

Por supuesto, hay que anotar al papa Francisco. La divulgadora Julieta Fierro y el político José Mujica también partieron a otro plano.

De los potosinos —algunos muy cercanos, otros célebres en lo suyo— estarán en los muchos altares Mary Garay, Guillermo Azanza, José Miramontes Zapata, Gilberto Vázquez, Daniel de la Llera, Gregorio Marín, David Rangel Tapia, Yaspik Cáceres, Rodrigo Villasana, Viridiana Herrera, Juan José González Martínez, Eduardo Caraveo y Jacobo Payán.

Actualizamos como cada año el blog Muerte y Arte en la Literatura Potosina. Para el altar de 2025 tuvimos varias colaboraciones interesantes. Van algunas muestras de las obras compartidas, que pueden leer completas en https://muerteenlaliteraturapotosina.blogspot.com/.

Por ejemplo, de Ale Venus: «La calaca triste llora, / extraña a las aves y a los peces, / a los que les llega la hora / sin razón ni pequeñeces...».

De Ale Díaz de León: «Yo la vi, les juro que la vi. Pegada al rostro de mi padre, ella observaba el sonsonete de su respirar. La olí, les juro que la olí. Su aroma era a cempasúchil y cacao. El olor se impregnó en su almohada».

De Esmeralda Villanueva: «Luego de ocho horas de vuelo, el piloto dijo por el micrófono que pronto aterrizarían en la Ciudad de México. Al llegar, en la sala de inmigración Martha se sorprendió al ver calaveras, esqueletos y decoraciones llamativas, donde predominaban el negro y el naranja. No entendía que existiera un culto tan evidente a la muerte o a la brujería. El miedo aceleró su corazón y un escalofrío recorrió sus piernas y brazos, poniéndole la piel chinita...»

De Tutis, Alebrije Infinito: «Rondaba la tienda “El Cora” / muy dispuesta a comprar. / Observaba las verduras / como toda una señora / para la mejor asegurar...»

De Eva Ortega: «La Muerte llegó bailando / hasta San Luis Potosí / andaba borracha y alegando / y se dijo ¿qué hago aquí?»

De Armando Tumbas: «Tiempos de resurrección, los muertos están rezando, / los invade la emoción, todos están suspirando. / Es que abrigan la esperanza de que les toque la suerte, / de ser de los elegidos para volver de la muerte».

De María Garay (qepd): «Luego de la muerte de Alonso, cuando luchaba con el insomnio y le parecían muy largas las horas de la noche, no le asustó ni extrañó que su abuela empezara a visitarla. Se sentaba en su cama y la arrullaba con salmos recitados con voz muy bajita. Las dos juntaban sus manos, y entonces Lucina se quedaba dormida».

De Iván Oñate (qepd): «Yo que arremetí contra el futuro / Que del mundo / hice un paisaje reseco y adverso // A último momento / tornarme ecologista // Y todo // Porque habían talado / un árbol // El único árbol / que yo elegí para colgarme».

Posdata: Este lunes 3 de noviembre es el aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, una fecha que suele pasar inadvertida por seguir al jolgorio de Día de Muertos y por el bombo que tienen las fiestas de agosto de San Luis rey de Francia. Entre otras actividades están la Semana de Cultura Novohispana La Fundación, y la tradición que busca instaurar la iniciativa Regala un Libro SLP, que por primer año de esperamos sean muchos, obsequiará libros a las 6:30 pm frente a Catedral, junto a la remodelada imagen de San Luis Rey.