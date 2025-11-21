logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Fotogalería

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum critica la estrategia de Ricardo Salinas Pliego

Detalles del enfrentamiento por impuestos entre gobierno y empresa

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 02:24 p.m.
A
Claudia Sheinbaum critica la estrategia de Ricardo Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia del empresario Ricardo Salinas Pliego de "mucho odio" contra su gobierno ha sido muy contraproducente, por lo que advirtió que podría perder anunciantes.

La Mandataria federal aseguró que su gobierno actúa conforme a la ley en la exigencia del pago de impuestos al Grupo Salinas.

Acusó que la línea de Grupo Salinas no ha sido solo contra ella, y contra su gobierno, sino también contra su partido Morena y en donde, afirmó, ha sido "una línea de mucho odio, exacerbando el odio"

"Yo creo que le va a ir siendo muy contraproducente, muy contraproducente. Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la Presidenta de manera muy ofensiva, por cierto, y contra el Gobierno de México, lo que representamos, el partido de los que venimos, sino una línea de mucho odio, exacerbando el odio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Pero al pueblo de México no es eso, ni los jóvenes, porque ellos están tratando supuestamente de llegar a un sector juvenil y no llega. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y que bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Este esquema de información, pues le va a ir generando él también cada vez más perdidas, la verdad. Pues a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal adelantó que la próxima semana en su conferencia mañanera, la Secretaría de Hacienda (SHCP) podría ir a informar sobre el proceso en contra del empresario por la falta en el pago de impuestos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum critica la estrategia de Ricardo Salinas Pliego
Claudia Sheinbaum critica la estrategia de Ricardo Salinas Pliego

Claudia Sheinbaum critica la estrategia de Ricardo Salinas Pliego

SLP

El Universal

Detalles del enfrentamiento por impuestos entre gobierno y empresa

Infonavit alcanza 250 mil Viviendas del Bienestar por construir
Infonavit alcanza 250 mil Viviendas del Bienestar por construir

Infonavit alcanza 250 mil Viviendas del Bienestar por construir

SLP

El Universal

Infonavit se acerca a la meta sexenal de 1 millón 200 mil viviendas con la contratación de 250 mil viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar.

México busca tregua arancelaria con EU para negociar T-MEC
México busca tregua arancelaria con EU para negociar T-MEC

México busca tregua arancelaria con EU para negociar T-MEC

SLP

El Universal

El análisis de la popularidad de Donald Trump y su influencia en la política de aranceles comerciales con México.

Denuncian chat donde comparten fotos de estudiantes de secundaria en Oaxaca
Denuncian chat donde comparten fotos de estudiantes de secundaria en Oaxaca

Denuncian chat donde comparten fotos de estudiantes de secundaria en Oaxaca

SLP

El Universal

Padres y Colectivo DLR denuncian la vulneración de estudiantes de secundaria en Oaxaca a través de chat en WhatsApp.