Claudia Sheinbaum destaca transformación en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al destacar que en México salieron de la pobreza 13.5 millones de personas mexicanas, el aumento del salario mínimo, los programas de Bienestar, y el rescate de obra pública, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los ojos del mundo entero están en nuestro país "por la transformación".

En su conferencia mañanera de este martes 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "estamos en el nivel más bajo de pobreza" que se logró distribuyendo la riqueza.

"Es muy fuerte el movimiento de transformación y eso es lo que llama la atención en el mundo entero. El mundo entero ve los ojos de México, por la transformación que está ocurriendo y por el apoyo popular del gobierno. Y el apoyo popular es porque no nos separamos del pueblo, así es sencillo. Entonces sí llama la atención en el mundo entero lo que está ocurriendo en México, y es para bien, y va a seguir y va a continuar porque es el convencimiento y hay que seguir dando resultados", expresó.

La titular del Ejecutivo federal acusó que su gobierno es víctima de una campaña mediática en contra, pero no impacta ni en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

