Claudia Sheinbaum ofrece avances de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la próxima semana, antes de que termine febrero, será presentada la reforma electoral, después de que este lunes presentara avances la Comisión Presidencial.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "no es mandar una reforma por mandar una reforma".

"Ya la vamos a presentar, es muy importante porque no es mandar una reforma por mandar una reforma", declaró.

Insistió la mandataria federal en que el objetivo de la reforma es disminuir el financiamiento de los partidos políticos y los costos de las elecciones en México: "Y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones, que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo".

También que las listas plurinominales no sean elegidas por las cúpulas de los partidos, "las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas".

Agregó que se busca reconocer la representación de los mexicanos en el exterior y aumentar la democracia participativa.

"Ya la próxima semana la vamos a presentar", insistió al mencionar que aún no se decide a qué Cámara será presentada.

Al ser cuestionada si ya se le presentó el borrador del proyecto o hará modificaciones, reiteró: "La próxima semana, la próxima semana ya se van a enterar".