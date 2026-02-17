Mañana inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza

Este miércoles se conmemora en México el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual rumbo a la celebración de la Pascua.

Durante las misas, los fieles reciben una cruz de ceniza en la frente, mientras el sacerdote pronuncia frases como: "Polvo eres y en polvo te convertirás" o "Conviértete y cree en el Evangelio". El rito representa humildad, arrepentimiento y un llamado a la conversión.

La ceniza utilizada proviene tradicionalmente de la quema de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior, lo que conecta ambas celebraciones dentro del calendario litúrgico.

Para la Iglesia católica, el Miércoles de Ceniza es un día de ayuno y abstinencia, prácticas que forman parte de la preparación espiritual durante la Cuaresma, junto con la oración y las obras de caridad.

Aunque no es día festivo oficial, suele registrar alta asistencia en templos de todo el país, donde se realizan celebraciones desde temprana hora. Con este rito comienza formalmente la cuenta regresiva hacia la Semana Santa.