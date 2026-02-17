Mujer lesionada tras choque en carretera a Zacatecas

Una mujer resultó lesionada la noche del lunes luego de un accidente vial registrado sobre la carretera a Zacatecas, frente a la tienda Bodega Aurrera de El Saucito, en la entrada a la capital potosina.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, una camioneta presuntamente se atravesó al paso de una motocicleta, lo que provocó el impacto y que la conductora quedara tendida sobre el pavimento.

Testigos auxiliaron en primera instancia a la víctima mientras arribaban los servicios de emergencia. Posteriormente, paramédicos la valoraron en el sitio y la trasladaron para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre más personas lesionadas ni se ha confirmado oficialmente la causa del percance.

En los primeros minutos tras el accidente no se reportaba presencia de autoridades ni ambulancia; sin embargo, más tarde elementos de vialidad acudieron para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades involucradas.

El incidente provocó tráfico lento en la zona durante las maniobras, por lo que se recomendó a los automovilistas circular con precaución.