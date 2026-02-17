logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer lesionada tras choque en carretera a Zacatecas

El percance ocurrió durante la noche; testigos auxiliaron a la víctima antes de la llegada de paramédicos y autoridades viales

Por Redacción

Febrero 17, 2026 07:51 a.m.
A
Mujer lesionada tras choque en carretera a Zacatecas

Una mujer resultó lesionada la noche del lunes luego de un accidente vial registrado sobre la carretera a Zacatecas, frente a la tienda Bodega Aurrera de El Saucito, en la entrada a la capital potosina.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, una camioneta presuntamente se atravesó al paso de una motocicleta, lo que provocó el impacto y que la conductora quedara tendida sobre el pavimento.

Testigos auxiliaron en primera instancia a la víctima mientras arribaban los servicios de emergencia. Posteriormente, paramédicos la valoraron en el sitio y la trasladaron para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre más personas lesionadas ni se ha confirmado oficialmente la causa del percance.

En los primeros minutos tras el accidente no se reportaba presencia de autoridades ni ambulancia; sin embargo, más tarde elementos de vialidad acudieron para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades involucradas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El incidente provocó tráfico lento en la zona durante las maniobras, por lo que se recomendó a los automovilistas circular con precaución.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer lesionada tras choque en carretera a Zacatecas
Mujer lesionada tras choque en carretera a Zacatecas

Mujer lesionada tras choque en carretera a Zacatecas

SLP

Redacción

El percance ocurrió durante la noche; testigos auxiliaron a la víctima antes de la llegada de paramédicos y autoridades viales

Ejecutan a mujer a bordo de su auto
Ejecutan a mujer a bordo de su auto

Ejecutan a mujer a bordo de su auto

SLP

Redacción

Circulaba por la colonia Dalias del Llano cuando fue interceptada por hombres armados

Mujer quiso introducir "cristal" al penal de La Pila
Mujer quiso introducir "cristal" al penal de La Pila

Mujer quiso introducir "cristal" al penal de La Pila

SLP

Redacción

Explota tanque de gas en lavandería de Pozos
Explota tanque de gas en lavandería de Pozos

Explota tanque de gas en lavandería de Pozos

SLP

Redacción

El estruendo causó fuertes daños y alarma entre habitantes de la cabecera municipal