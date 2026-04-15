logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE COMPROMETEN!

Fotogalería

¡SE COMPROMETEN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum Pardo entra al Top 100 de Time

Comparte lista con líderes como Donald Trump y Marco Rubio; destacan su liderazgo y retos en seguridad y economía

Por El Universal

Abril 15, 2026 08:54 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo entra al Top 100 de Time

El liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nuevamente fue reconocido por la revista estadounidense "Time", medio que la incluyó en el listado de las 100 personas más influyentes de 2026.

En el apartado de "Líderes", la mandataria federal mexicana comparte este reconocimiento al lado de personalidades internacionales como el Papa León XIV; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el presidente Donald Trump; el primer ministro canadiense Mark Carney y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

De acuerdo con "Time", Sheinbaum Pardo inició su primer año de gobierno "bajo presión de todos lados", desde los amagos arancelarios de su homólogo estadounidense hasta el crecimiento del crimen organizado y el tráfico de migrantes.

"Sus críticos incluso afirmaban que quedaría eclipsada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocido por su activismo", señaló la revista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, subrayó que la respuesta de la primera mujer Presidenta de México fue diplomática, con una gestión que "golpeó con dureza" a los cárteles, allanando laboratorios clandestinos y transfiriendo a los capos más peligrosos a custodia estadounidense.

Además, destacó el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal designada como terrorista por el gobierno de Trump.

"Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo", indicó Time.

No obstante, la revista agregó que con una economía mexicana estancada, un auge delincuencial y miles de desaparecidos, puede resultar arduo convertir este prometedor comienzo en un "legado duradero".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum Pardo entra al Top 100 de Time
Claudia Sheinbaum Pardo entra al Top 100 de Time

Claudia Sheinbaum Pardo entra al Top 100 de Time

SLP

El Universal

Comparte lista con líderes como Donald Trump y Marco Rubio; destacan su liderazgo y retos en seguridad y economía

Claudia Sheinbaum Pardo crea comité para analizar gas no convencional
Claudia Sheinbaum Pardo crea comité para analizar gas no convencional

Claudia Sheinbaum Pardo crea comité para analizar gas no convencional

SLP

El Universal

Participan UNAM, IPN y expertos; entregarán evaluación en dos meses

Ataque armado deja tres jóvenes asesinados en Purísima del Rincón
Ataque armado deja tres jóvenes asesinados en Purísima del Rincón

Ataque armado deja tres jóvenes asesinados en Purísima del Rincón

SLP

El Universal

Comando irrumpió en una chatarrera del Centro; víctimas no han sido identificadas

Muere menor tras caerle una portería en Ags.
Muere menor tras caerle una portería en Ags.

Muere menor tras caerle una portería en Ags.

SLP

El Universal