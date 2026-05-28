Un Aveo, un departamento... ¿Qué dice la Declaración Patrimonial de Sheinbaum?

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Declaración Patrimonial y de Intereses en la cual reportó ingresos el año pasado por un millón 791 mil pesos.

En su Declaración Patrimonial, Sheinbaum Pardo informó que en su primer año como Presidenta de México, su salario neto sumó un millón 790 mil pesos, y por rendimientos por un fondo de inversión, sus ingresos fueron de mil 441 pesos.

La mandataria federal no reportó ninguna compra de vehículos u otro bien durante el año pasado.

Como informó en su primera Declaración Patrimonial tras asumir el cargo, la jefa del Ejecutivo federal detalló ser dueña de un departamento de 88 metros en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, que compró a crédito en diciembre de 1991 con un valor en ese entonces de 275 mil pesos.

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Claudia Sheinbaum también indicó que es propietaria de un automóvil Aveo que compró de contado en 2013 con un costo de 164 mil 900 pesos.

En el apartado de actividades financieras, la Mandataria federal reportó tener una cuenta de cheques, un fondo de inversión, y una tarjeta de crédito, cuyos montos no fueron hechos públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también informó tener participación en dos empresas -Eli Cami y Cia, y Sintracrom de México – de las cuales reportó no tener ninguna remuneración económica.