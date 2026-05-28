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Registra el SSN dos sismos cerca de Ciudad Valles

"No se registran afectaciones, solo fue perceptible por la población", señaló la CEPC

Por Pulso Online

Mayo 28, 2026 09:48 a.m.
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Registra el SSN dos sismos cerca de Ciudad Valles
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre dos movimientos telúricos cerca de Ciudad Valles, que no causaron afectaciones.

      El primero se registró a las 23:25 horas del miércoles al sureste de ampliación La Hincada, donde el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró el movimiento de magnitud 3.8 en la escala de CODA.

      Luego, a las 23:43 horas, al este de ampliación La Hincada en Ciudad Valles, se registró el segundo sismo, también de magnitud 3.8 en la escala de CODA. 

      "No se registran afectaciones, solo fue perceptible por la población", señaló la CEPC.

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