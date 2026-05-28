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Entérate | Cierre parcial en la SLP-Querétaro por accidente

El cierre parcial afecta el tramo cercano al km 096+700 en Guanajuato, donde ocurrió una colisión entre traileres.

Por Redacción

Mayo 28, 2026 09:29 a.m.
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      La Guardia Nacional División Carreteras informó en X:

      "#TomePrecauciones en Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 096+700, de la carretera San Luis Potosí - Querétaro. Atienda indicación vial". Al parecer se trata de una colisión entre tráileres.

      La Guardia Nacional ha emitido recomendaciones para que los conductores atiendan las indicaciones viales y eviten la zona afectada para prevenir mayores incidentes.

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