Sheinbaum advierte de riesgo de intervención extranjera en 2027

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Luego que se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma para establecer la nulidad de las elecciones cuando se acrediten actos de injerencia extranjera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera" en la siguiente elección del 2027.

Cuestionada sobre si ve una amenaza real de injerencia extranjera en las próximas elecciones federales, la mandataria respondió de manera directa: "Sí, sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México".

Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum Pardo defendió la iniciativa impulsada por Morena y rechazó las críticas de la oposición, que acusa al oficialismo de buscar mecanismos para mantener el poder.

"No hay nada más falso que eso. Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México", afirmó.

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La presidenta aseguró que existen antecedentes de financiamiento externo en procesos políticos nacionales y mencionó el caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización que —dijo— recibió recursos de instituciones estadounidenses.

"Ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos contra la Corrupción o por la Corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada", señaló.

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En ese contexto, sostuvo que, ante la "ofensiva que estamos viendo desde fuera", es necesario reforzar las medidas para garantizar que únicamente los mexicanos decidan sobre sus procesos electorales.

"En México decidimos las y los mexicanos quién nos gobierna", enfatizó.

No obstante, Sheinbaum reconoció que aún falta definir en la legislación secundaria los criterios para acreditar una intervención extranjera y evitar interpretaciones subjetivas.

"El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección, y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara", explicó.

La reforma aprobada en San Lázaro establece la posibilidad de anular una elección cuando se compruebe la participación o financiamiento extranjero en favor o en contra de candidaturas.