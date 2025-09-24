Claudia Sheinbaum reflexiona sobre sus decisiones en el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A casi un año de haber llegado al gobierno, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo reflexionó sobre cuáles son las decisiones más complejas que le ha tocado tomar.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo referencia a las tensiones en distintos temas que ha tenido con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"¿Cuál ha sido la decisión más compleja que ha tenido que tomar en su mandato?", se le preguntó.

"Es buena pregunta. Pues más que compleja, yo creo que hay decisiones importantes de cómo debes comportarte. Los distintos momentos que tuvimos de negociación con el presidente Trump, pues fueron momentos obviamente de tensión ¿verdad?, en donde tienes que tomar decisiones de qué haces. Qué actitud tomas frente a una negociación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La decisión de que había un mandato popular para que hubiera reforma al Poder Judicial y que no había vuelta atrás, pues también es una decisión importante. En fin, son distintos temas que se viven en este espacio", respondió.