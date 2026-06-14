logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Fotogalería

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CNA teme barreras a las exportaciones

Por El Universal

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
A
CNA teme barreras a las exportaciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Al igual que en 2017, Estados Unidos pondrá sobre la mesa restringir la entrada de hortalizas y frutas mexicanas por la estacionalidad, advierten empresarios mexicanos.

      Este martes y miércoles se llevará a cabo en Washington la segunda ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

      El presidente del CNA, Jorge Esteve Recolons, dijo que los agroproductores esperan que se pretenda restringir las exportaciones por estacionalidad a las berries, lo que incluye a las fresas, arándanos y frambuesas, así como al aguacate, pepino, uva y espárragos.

      El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Cortina, explicó que el gobierno de Donald Trump pretende utilizar reglas antidumping en ciclos específicos de cultivo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Expertos esperan que se retomen los puntos de mayor fricción entre las economías de México y Estados Unidos, es decir, la cuota compensatoria de 17.09% que se impuso al jitomate en mayo de 2025, tras suspender el "acuerdo de suspensión", ya que EU argumentó que la hortaliza mexicana cruza la frontera por debajo del precio real de mercado.

      También se retomarán las restricciones a las exportaciones de bovinos mexicanos debido al gusano barrenador.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Ariadna Montiel se reúne con morenistas en Nuevo León rumbo a 2027
        Ariadna Montiel se reúne con morenistas en Nuevo León rumbo a 2027

        Ariadna Montiel se reúne con morenistas en Nuevo León rumbo a 2027

        SLP

        El Universal

        La dirigente nacional de Morena y líderes locales fortalecen la organización para el proceso electoral de 2027 en Nuevo León.

        CNTE endurece discurso y amaga con más movilizaciones
        CNTE endurece discurso y amaga con más movilizaciones

        CNTE endurece discurso y amaga con más movilizaciones

        SLP

        El Universal

        La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE ratifica la continuidad de movilizaciones hasta obtener respuesta.

        Hallan cadáver en avanzado estado en vehículo cerca del estadio Caliente
        Hallan cadáver en avanzado estado en vehículo cerca del estadio Caliente

        Hallan cadáver en avanzado estado en vehículo cerca del estadio Caliente

        SLP

        EFE

        La selección iraní utiliza Tijuana como base por su cercanía a EE.UU. y las instalaciones deportivas disponibles.

        Suman 6 muertos por choque de autobús y tráiler en la 57
        Suman 6 muertos por choque de autobús y tráiler en la 57

        Suman 6 muertos por choque de autobús y tráiler en la 57

        SLP

        El Universal

        También, 12 personas lesionadas son atendidas en hospitales regionales