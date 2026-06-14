CNA teme barreras a las exportaciones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Al igual que en 2017, Estados Unidos pondrá sobre la mesa restringir la entrada de hortalizas y frutas mexicanas por la estacionalidad, advierten empresarios mexicanos.

Este martes y miércoles se llevará a cabo en Washington la segunda ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El presidente del CNA, Jorge Esteve Recolons, dijo que los agroproductores esperan que se pretenda restringir las exportaciones por estacionalidad a las berries, lo que incluye a las fresas, arándanos y frambuesas, así como al aguacate, pepino, uva y espárragos.

El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Cortina, explicó que el gobierno de Donald Trump pretende utilizar reglas antidumping en ciclos específicos de cultivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expertos esperan que se retomen los puntos de mayor fricción entre las economías de México y Estados Unidos, es decir, la cuota compensatoria de 17.09% que se impuso al jitomate en mayo de 2025, tras suspender el "acuerdo de suspensión", ya que EU argumentó que la hortaliza mexicana cruza la frontera por debajo del precio real de mercado.

También se retomarán las restricciones a las exportaciones de bovinos mexicanos debido al gusano barrenador.