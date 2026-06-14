CNTE, firme al no a Ley del ISSSTE

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Ciudad de México.- En espera de concluir su Asamblea Nacional Representativa (ANR), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantenía anoche su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

El magisterio disidente acusó al gobierno federal de responder a las movilizaciones de los maestros con medidas de contención y acciones que calificó como represivas, mientras que al cierre de esta edición valoraba si ponía o no una pausa a su paro indefinido de labores, que ayer cumplió 13 días.

Señalaron que, desde la llegada de contingentes de Oaxaca a la Ciudad de México, el 26 de mayo pasado, se han registrado episodios de confrontación y una creciente presencia de cuerpos de seguridad en las protestas.

Este sábado, integrantes de la CNTE se mantenían firmes en su plantón, a 13 días del inicio de su huelga nacional. Desde el Centro Histórico de la Ciudad de México siguen en espera de la resolución de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), donde definirán si permanecen en huelga.

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En un recorrido realizado por El Universal , maestros refirieron que el paro sigue indefinido luego de dos semanas de bloqueos en las principales calles de la capital, concentraciones en Paseo de la Reforma, Bucareli y avenida Tlalpan, así como amenazas al gobierno de Claudia Sheinbaum de no desistir hasta acordar una reunión presencial con la Mandataria.