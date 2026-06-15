CNTE no cede; va por más protestas
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Ciudad de México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desafió al gobierno federal al acordar, durante la madrugada de este domingo, mantener el plantón nacional y continuar con su jornada de movilizaciones, que se iniciará este lunes con la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México y en los estados donde tiene mayor presencia, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
La determinación fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), máxima instancia de decisión de la organización, que concluyó en las primeras horas de este domingo en las instalaciones de la Sección 9, donde los delegados resolvieron dar continuidad a la huelga nacional iniciada el pasado 1 de junio.
La CNTE consideró insuficientes las propuestas presentadas por el gobierno federal en torno a sus principales demandas, particularmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la reforma educativa, por lo que decidió mantener la presión con acciones de protesta en la capital y en diversas entidades.
Al término de la reunión, dirigentes magisteriales llamaron a reforzar el plantón instalado en el Centro Histórico y a reorganizar los contingentes para fortalecer la presencia del movimiento.
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La dirigencia de la Coordindora también acordó fortalecer el plantón instalado en el Zócalo y calles aledañas.
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