CNTE rechaza propuesta

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtieron que la propuesta del gobierno federal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) no resulta suficiente y no da cumplimiento a sus demandas, por lo que alertaron que el plantón que llevan a cabo desde el 1 de junio, no solo continuará, sino que se reforzará.

"La Usicamm sigue siendo un sistema de burocracia total para el ingreso y promoción de los compañeros, pero lo que nosotros necesitamos es una reforma de fondo, no solamente que nos digan en el discurso que por fin desaparece la Usicamm, como si fuera algo nuevo, como si nos sorprendiera... ...eso no nos satisface, por eso hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras para reforzar el plantón", declaró la secretaria general de la sección XIV de la CNTE, Elvira Veleces Morales.

A nombre de la coordinadora, explicó que las demandas de la coordinadora son lograr la abrogación a la ley general del ISSSTE de 2007; "que además, cabe decir que fue una propuesta de campaña de la Presidenta. Ese no fue un discurso que se dio desde esta organización, fue en palabras de la propia Presidenta y que ahora se retracta".

Adicionalmente, continúan pidiendo la reinstalación de los maestros de Jalisco, y garantizar una jubilación digna "por qué estamos más del 74% de los compañeros en cuentas individuales".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, la secretaria general insistió en que "no hay una voluntad política del gobierno para llegar a acuerdos", y puntualizó que este lunes, realizarán una Asamblea Nacional, a fin de decidir acuerdos para el plan de acción de la semana que está por iniciar.