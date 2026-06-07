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Ariadna Montiel denuncia compra de votos en Coahuila

Se han interpuesto denuncias ante autoridades electorales para investigar la compra de votos en la elección.

Por El Universal

Junio 07, 2026 09:16 p.m.
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Ariadna Montiel denuncia compra de votos en Coahuila
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, presentó una serie de videos en los que presuntamente se demuestra el operativo que organizó el PRI para la compra de votos en la elección de este domingo.

      Denuncia de Ariadna Montiel sobre compra de votos en Coahuila

      En conferencia de prensa, aseguró que "todos y cada uno de los votos que obtuvo el partido tricolor fueron comprados en "al menos 500 pesos".

      Evidencias y denuncias presentadas ante autoridades electorales

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      En las imágenes presentadas se observa que diversos morenistas llegan a algunos domicilios particulares donde se sorprende a varias personas con listas, códigos QR y dinero en efectivo en sobres para a decir de la presidenta de Morena, pagar por cada voto en favor del PRI.

      Ariadna Montiel informó que ya se presentaron denuncias por este delito electoral y será decisión de las autoridades electorales las que decidan si hay elementos para la anulación de la elección.

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