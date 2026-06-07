Depresión Tropical Dos-E se forma en el Pacífico

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La mañana de este 7 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre la presencia de una zona en vigilancia en el océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero.

SMN alerta sobre depresión tropical Dos-E y sus efectos

De acuerdo con el organismo, es esencial que la población atienda las estrategias de protección de las autoridades. Hasta las 15:15 horas de este domingo, la depresión tropical Dos-E se localizaba apenas a 135 kilómetros al sur de Acapulco.

A medida que avanza la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 en el océano Pacífico, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre los sistemas que podrían generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

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El SMN informó que la Depresión Tropical Dos-E podría intensificarse a tormenta tropical durante las próximas horas. Por su trayectoria, se prevé que ingrese a tierra durante la noche de este domingo o la madrugada del lunes 8 de junio.

Zona de prevención y acciones oficiales ante la depresión tropical

Según el último informe del SMN de la Conagua, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno se localizó aproximadamente a 160 kilómetros al sur de Acapulco y a 130 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 6 km/h. Debido a su cercanía, autoridades federales llamaron a la población a mantenerse atenta al pronóstico.

Ante esto, el SMN estableció, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua en Oaxaca, hasta Técpan de Galeana en Guerrero.

Asimismo, aunque la evolución del sistema se mantiene bajo vigilancia, sus desprendimientos nubosos ya generan condiciones meteorológicas adversas en diferentes estados. Las lluvias podrían continuar hasta el martes 9 de junio.

Los principales efectos de la depresión tropical Dos-E se concentrarán en el estado de Guerrero, donde se pronostican lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, especialmente en la costa y el oeste de la entidad.

Asimismo, se esperan lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el sureste y la costa de Michoacán, así como en el suroeste de Oaxaca. En el sur de Jalisco, Colima, el sureste de Guanajuato, Ciudad de México, el norte y suroeste del Estado de México, además del sur de Morelos, se prevén precipitaciones muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

El fenómeno también originará rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca, mientras que en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán se esperan rachas de 40 a 60 km/h.

En cuanto al oleaje, el SMN pronosticó una altura de entre tres y cuatro metros en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como olas de entre dos y tres metros en Jalisco, Colima y Michoacán.

Las precipitaciones asociadas con la depresión tropical Dos-E podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Como parte de las acciones preventivas, autoridades federales desplegaron equipos especializados en los centros regionales de operaciones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se enviaron dos Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) a Oaxaca y Guerrero.

Además, se dispone de una red de mil 607 refugios temporales que podrán ser activados conforme avance la contingencia. Finalmente, las autoridades recomendaron a la población evitar zonas cercanas a ríos, arroyos y laderas; así como mantenerse informada mediante los avisos de Protección Civil.