Morena habría perdido todos los distritos; PRI arrasa en Coahuila

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SALTILLO, Coahuila.— El PRI se perfilaba esta noche para quedarse con los 16 distritos de mayoría relativa en la elección para renovar el Congreso de Coahuila, de acuerdo con los primeros datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Con alrededor del 21% de las actas computadas, el partido tricolor encabezaba la votación en todos los distritos electorales y registraba cerca del 56% de los sufragios, mientras la coalición Morena-PT se ubicaba en segundo lugar, con aproximadamente 25%.

Antes de contar con resultados concluyentes, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, proclamó una victoria de "16 de 16" diputaciones locales y sostuvo que el resultado representaba un respaldo ciudadano al priismo en Coahuila.

Morena, en contraste, denunció una presunta operación sistemática de compra y coacción del voto, supuestamente mediante el uso de códigos QR entregados a ciudadanos para verificar el sufragio a cambio de dinero.

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El diputado federal Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Consejo General del INE, informó que el partido presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y adelantó que también acudirá ante la Policía Cibernética y la Unidad de Inteligencia Financiera.

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La dirigencia morenista sostuvo que cuenta con videos en los que presuntamente se observa el uso de listas, sobres con dinero y códigos QR en domicilios particulares. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las autoridades electorales no habían emitido una resolución sobre esas acusaciones.

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Los resultados del PREP son preliminares y no sustituyen los cómputos distritales, que serán los que determinen oficialmente la integración del Congreso local.