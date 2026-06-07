Guillermo Almada es anunciado como nuevo técnico del América

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- El Club América hizo oficial la incorporación del uruguayo Guillermo Almada como nuevo director técnico de las Águilas, de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Club América oficializa a Guillermo Almada para Apertura 2026

A través de un comunicado, la institución azulcrema informó que el estratega se presentará en los próximos días en las instalaciones de Coapa para reunirse con jugadores y directivos e iniciar la planificación de la próxima campaña.

Almada llega al banquillo americanista respaldado por una trayectoria destacada en el futbol internacional, tras dirigir equipos en Sudamérica, México y España. Entre los principales logros de su carrera figuran la conquista del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y el título de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trayectoria y objetivos de Guillermo Almada en América

La directiva del América destacó que la llegada del entrenador uruguayo representa el inicio de una nueva etapa para la institución, con el objetivo de mantener al club en los primeros planos del futbol mexicano y regional.

"Para el América representa un motivo de alegría la llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento", señaló el club en su comunicado, al tiempo que expresó su confianza en que el nuevo proyecto deportivo estará a la altura de las exigencias de la institución y de su afición.

Junto con su cuerpo técnico, Almada asumirá el reto de continuar acrecentando el palmarés de las Águilas, consideradas el equipo más ganador del futbol mexicano y una de las instituciones más exitosas de la Concacaf.

La afición americanista espera ahora el inicio de los trabajos de pretemporada, en los que el nuevo entrenador comenzará a imprimir su sello futbolístico con miras a la búsqueda de nuevos títulos.