Irán lanza misiles contra Israel tras ataque en Beirut

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JERUSALÉN (AP) — Irán lanzó misiles contra Israel en el primer bombardeo de este tipo desde que un frágil alto el fuego entró en vigor a principios de abril, lo que aumenta la posibilidad de un regreso a los combates intensos y complica los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra.

Acciones de la autoridad

La televisora estatal iraní confirmó los lanzamientos, e Irán cerró su espacio aéreo occidental para prepararse ante una posible respuesta. Teherán advirtió de represalias después que Israel atacó los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso el domingo temprano, desafiando una solicitud de Washington de hace días de no atacar. Israel dijo que el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, disparó contra el norte de Israel más temprano en el día.

"Si estos actos de agresión se repiten, las respuestas serán de mayor alcance e incluirán todos los objetivos estadounidenses y sionistas en toda la región", dijo la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado que hizo referencia a ataques en Líbano y en la costa de Irán y a embarcaciones alrededor del estrecho de Ormuz.

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Sonaron sirenas en varias zonas de Israel, enviando a millones a correr hacia refugios. El ejército de Israel dijo que interceptó los misiles, y se escucharon múltiples explosiones en el norte. Menos de una hora después, el ejército dijo que la gente podía salir de las zonas reforzadas contra ataques con misiles.

"Irán ha cometido un grave error", dijo el portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin. El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, dijo que "golpeará al enemigo con determinación tan pronto como se dé la orden".

¿Cómo ocurrió el ataque y qué reacciones hubo?

Pero la televisora pública de Israel, Kan, dijo que el presidente estadounidense Donald Trump le dijo que no cree que Israel necesite responder más. Y Trump dijo al Financial Times: "Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones".

Irán había advertido que cualquier ataque a Beirut renovaría una guerra a gran escala en todo Oriente Medio, incluso cuando Pakistán y otros mediadores intentan reanudar las conversaciones entre Teherán y Washington.

"Las fuerzas estadounidenses en todo Oriente Medio permanecen vigilantes y listas", publicó en X el Comando Central de Estados Unidos poco antes de los lanzamientos de misiles. La Embajada de Estados Unidos en Israel posteriormente ordenó a los empleados y a sus familiares que se resguardaran en sus hogares.

El ataque de Israel en Beirut ocurrió unos días después que los gobiernos libanés e israelí acordaron un alto el fuego en conversaciones organizadas por Estados Unidos, aunque Hezbollah rechazó el acuerdo. El ataque contra un edificio residencial mató a dos personas e hirió a 20, informó el Ministerio de Salud de Líbano.

"El ejército continuará actuando en todo Líbano", indicó el portavoz del ejército de Israel.

Los ataques de Israel y la invasión terrestre en Líbano en busca de Hezbollah, y la resistencia del grupo miliciano a desarmarse, han complicado un acuerdo general para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Irán quiere que un acuerdo incluya el fin de los combates en Líbano.

Trump dijo a un reportero de Fox News Channel que quería que los iraníes dejaran de disparar misiles y regresaran a la mesa de negociaciones. También dijo que los ataques de Israel más temprano el domingo no fueron coordinados con Estados Unidos y que "no estoy contento con ello".

Israel anunció el lunes una ofensiva en los suburbios del sur de la capital de Líbano, pero conversaciones urgentes a través de Washington detuvieron eso con la condición de que Hezbollah dejara de atacar las ciudades fronterizas de Israel.

Hezbollah, que se atribuyó la responsabilidad de disparar contra Israel más temprano el domingo, quiere que terminen las conversaciones directas entre Líbano e Israel. En su lugar, respalda la postura de Irán de que un acuerdo general de alto el fuego entre Teherán y Washington incluya la situación en Líbano.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que busca la reelección más adelante este año, enfrenta una fuerte presión interna para responder tanto a Irán como a la amenaza de Hezbollah, que ha paralizado la vida de miles de residentes a lo largo de la frontera norte de Israel.

Pero Trump ha dejado claro que no quiere que la guerra se reanude.

Trump indicó más temprano el domingo en una entrevista con "Meet the Press" de la cadena NBC que le gustaría ver un "ataque más quirúrgico contra Hezbollah". También dijo que "no está exigiendo" que Líbano forme parte de un acuerdo general de alto el fuego en la guerra con Irán.

Irán continúa afirmando su control sobre el estrecho de Ormuz y Estados Unidos continúa su bloqueo sobre los puertos iraníes, mientras sufren los envíos de petróleo, gas natural y fertilizantes, y la economía mundial.

Desde que el alto el fuego entró en vigor, Irán ha lanzado misiles y drones contra naciones del golfo Pérsico y dijo que estaba apuntando a la presencia militar de Estados Unidos. Tras sus lanzamientos contra Israel, la Autoridad de Aviación Civil de Irak anunció que el espacio aéreo del país se cerraría durante 72 horas y la autoridad de aviación de Siria anunció un cierre del espacio aéreo por 12 horas.

Todos los vuelos desde el principal aeropuerto internacional de Teherán fueron suspendidos, informó la autoridad de aviación civil, según la agencia oficial de noticias Mizan.

Diplomacia y mediación en curso

La diplomacia continúa antes y después de los lanzamientos de misiles

El ministro paquistaní del Interior, Mohsin Naqvi, estuvo en Teherán el domingo entregando un mensaje al líder supremo iraní, el ayatolá Moytabá Jamenei, de parte del jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA. No hubo detalles sobre el contenido del mensaje.

Jamenei no ha sido visto en público desde que fue nombrado gobernante de la República Islámica luego que su padre murió el 28 de febrero, cuando ataques de Israel y Estados Unidos desencadenaron la guerra.

Las autoridades paquistaníes han dicho que Islamabad, con apoyo de países de la región como Qatar, Turquía y Egipto, ha estado trabajando para ayudar a aliviar las tensiones.

En El Cairo, los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto y Qatar discutieron "elementos propuestos" de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, sin dar detalles.

Y después de los lanzamientos de misiles de Irán contra Israel , el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi habló con sus homólogos en Francia, Qatar, Arabia Saudí, Gran Bretaña, Egipto y Turquía, así como con el jefe del Estado Mayor del ejército de Pakistán, informó la televisión estatal de Irán.