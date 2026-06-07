Reino Unido y líderes europeos discuten aumento de armas para Ucrania

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LONDRES (AP) — Los líderes del Reino Unido, Ucrania, Francia y Alemania discutieron la "necesidad urgente" de aumentar la producción de armas para combatir los poderosos misiles balísticos hipersónicos Oreshnik de Rusia.

Líderes europeos acuerdan aumentar producción de armas

En una reunión en Londres el domingo, el primer ministro británico Keir Starmer recibió al líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy, al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Friedrich Merz en el 10 de Downing Street.

En un comunicado difundido por la oficina de Starmer tras su reunión vespertina, los líderes condenaron los "ataques con misiles y drones a gran escala —incluido el uso repetido de los misiles Oreshnik— contra ciudades ucranianas con un trágico saldo de civiles". También condenaron las "incursiones irresponsables y peligrosas de drones rusos" en territorio de la OTAN, incluida la del mes pasado en Rumania.

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Rusia ha intensificado recientemente su campaña aérea contra Ucrania, de manera más notable con el lanzamiento de los misiles Oreshnik.

"Los líderes subrayaron la necesidad urgente de aumentar la producción de interceptores y codesarrollar capacidades antibalísticas y de ataque profundo", dijeron los gobernantes.

No se proporcionaron detalles, financieros o de otro tipo, sobre cómo se haría esto.

Ataques rusos y situación en el frente

La escasez de sistemas de defensa aérea de Ucrania, en parte debido al agotamiento de las reservas de Estados Unidos durante la guerra con Irán, ha dejado a los civiles especialmente vulnerables a los misiles balísticos, incluso cuando las defensas de Kiev detienen la mayoría de los drones de Moscú y sus fuerzas han logrado avances en otros lugares del campo de batalla.

La preocupación para los ucranianos es que la guerra con Irán, que lleva semanas en suspenso, pueda reavivarse después de que Irán lanzó misiles el domingo contra Israel en el primer bombardeo de este tipo desde que entró en vigor un frágil alto el fuego a principios de abril, lo que complica los esfuerzos de mediación para un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Tras su reunión en Londres, los líderes europeos instaron al presidente ruso Vladímir Putin a aceptar "un alto el fuego inmediato y completo" con la actual línea de contacto como punto de partida para cualquier negociación.

Reino Unido, Francia y Alemania, el llamado grupo E3 de naciones europeas, han prestado un respaldo destacado a Ucrania tras la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Londres y París encabezan la iniciativa de la "coalición de los dispuestos" para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania como parte de un proceso de paz.

La reunión se llevó a cabo tras un ataque ruso con drones que mató el domingo a tres personas que esperaban en una parada de autobús en el sureste de Ucrania. Otro ataque con drones distinto dañó un centro de almacenamiento de combustible nuclear gastado en la región de Kiev, a sólo 15 kilómetros (9 millas) de la central nuclear de Chernóbil, informó el Estado Mayor General de Ucrania. El ataque provocó un incendio que fue extinguido en menos de una hora. La radiación se mantenía dentro de niveles seguros, de acuerdo con las autoridades.

Preocupación internacional por ataque nuclear

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo que el incidente era "profundamente preocupante" debido a la gran cantidad de material nuclear que alberga la instalación. Señaló en un comunicado que el organismo visitará pronto el lugar del ataque.

Los ataques rusos se producen tras un ataque ucraniano con drones a gran escala el sábado que tuvo como objetivo San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, lo que subraya la creciente capacidad de Kiev para golpear el interior del territorio ruso.

En el campo de batalla, enjambres de drones obstaculizan los avances y la línea del frente apenas se mueve, de modo que ambas partes han buscado una ventaja lanzando ataques de largo alcance.